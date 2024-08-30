Проезд на «красной»: как развивается Сокольническая линия метро

Первая ветка Московского метрополитена в сентябре пополнится новой, 27-й по счету станцией, что улучшит транспортную ситуацию для 170 тыс. жителей района Коммунарка

Фото: Градостроительный комплекс Москвы

В начале августа 2024 года состоялся технический пуск участка Сокольнической линии от станции «Новомосковская» до станции «Потапово». Строительство конечной станции красной линии метро тем самым завершено, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

О том, как московское метро за свою почти столетнюю историю проделало инфраструктурный путь от рытья лопатой до первой в столице наземной отапливаемой станции и почему первая линия «красная» — в материале РБК.

Дореволюционное МЦК

Идея создания железной дороги под землей появилась еще во второй половине XIX века. Первоначальная задумка состояла в том, чтобы проложить железнодорожную линию от Курского вокзала через Лубянскую площадь до Марьиной Рощи.

Один из проектов также предполагал по примеру Берлина связать пригородный наземный поезд и городской подземный в единую сеть, он появился при проектировании окружной железной дороги. Так, трехколейная наземная кольцевая линия проходила бы между Трубной площадью и улицей Ильинка, а пять радиальных линий соединяли бы ее с центром города и «пересекали промышленные и важные районы столицы».

Еще один проект, напротив, предполагал провести окружную дорогу вдали от центра, а для связи с городом использовать радиальные линии.

В конечном счете из первого проекта до реализации к 1907 году дошла только московская окружная железная дорога, а от радиальных линий и подземного диаметра, проходящего через центр города, было решено отказаться. Так Москва оставалась без городского железнодорожного и подземного транспорта вплоть до 1930-х годов. На фоне экономического упадка и Гражданской войны трамвайное движение в Москве перестало выполнять свои функции. Во-первых, инфраструктура пришла в негодность, во-вторых — население столицы в 1920-е годы росло такими темпами, что даже после модернизации трамвайная сеть не справилась бы со все увеличивающимся пассажиропотоком.

Москва в 1920-е годы (Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости)

Созданная в 1930 году городская комиссия не сразу пришла к идее строительства подземного транспорта. На первоначальном этапе комиссия предполагала, что практичнее вернуться к идее городских наземных дорог, соединенных с городскими магистралями. Поэтому представленная в 1931 году первая очередь строительства метрополитена от Сокольников до проектируемого на месте взорванного храма Христа Спасителя Дворца Советов и от Смоленского рынка до Библиотеки им. Ленина все еще подразумевала городскую наземную железную дорогу.

Подземелье имени Ленина

Первый участок метро, который на тот момент позиционировался как опытный, начали прокладывать от «Сокольников» до будущей «Красносельской». Днем рождения первой — Сокольнической — ветки принято считать 10 декабря 1931 года, когда первые лопаты рабочих начали копать землю под шахту будущего перегона у дома 13 по Русаковской улице. Но до дня рождения самого метрополитена еще было далеко.

Первое время работы действительно проводились вручную, так как на этом этапе сохранялась уверенность в том, что составы будут наземными, а под землю поезда будут уходить лишь в центре и на небольшой глубине. Поэтому проходка тоннелей велась «парижским» методом — через мелкое заложение. Лишь весной 1933 года по причине отсутствия опыта строительства метро власти СССР пригласили иностранных специалистов, а своих инженеров отправили за границу для обучения технологиям.

Строительство Сокольнической линии метро (Фото: Леонид Великжанин / ТАСС)

Примерно в это же время партийные руководители на основании выводов отечественных специалистов принимают решение рыть тоннели закрытым способом на большой глубине (30–35 м) в центре, а на окраинах, в том числе в районе Сокольников, — продолжать практиковать способ мелкого заложения. Глубоко под землей на красной ветке находятся станции «Красные ворота», «Чистые пруды», «Лубянка», «Охотный Ряд», а с помощью мелкого заложения построены, например, «Комсомольская», «Кропоткинская» и другие.

Почему первая линия метро была окрашена именно в красный цвет? Во время строительства и проведения работ метростроевцами москвичи не понимали, зачем вкладывать столько средств в спорную идею, говорит специалист корпоративного университета транспортного комплекса Москвы Михаил Шульга. Но ближе к запуску у горожан проснулось любопытство. «Создание метро воспринимали как победу советской науки и достижение революции, отсюда и красный цвет линии на схеме метро», — поясняет он.

Технический пуск на Сокольнической ветке, октябрь 1934 года (Фото: «РИА Новости»)

Первый поезд прошел по участку «Комсомольская» — «Сокольники» в октябре 1934 года, а 15 мая 1935 года был открыт участок протяженностью 11,2 км от «Сокольников» до «Парка культуры» с ответвлением к «Смоленской», в общей сложности 13 станций. Начиная с 1938 года ветку начинают продлевать, этот процесс не прекращается и сегодня. К 1950-м годам Сокольническая линия была продлена до стадиона «Лужники», чуть позже открываются «Ленинские горы» (сейчас «Воробьевы горы»), одна из первых в мире станций, расположенных на мосту, и «Университет».

Уже в XXI веке ветка пополнилась станцией «Тропарево» на юго-западе, открытой в 2014 году, а в 2016-м метро пришло в Новую Москву со станциями «Румянцево» и «Саларьево». Летом 2019 года открылась станция «Коммунарка», недавно переименованная в «Новомосковскую». Проходящая стрелой с северо-востока на юго-запад, Сокольническая линия идеально подходила для того, чтобы протянуть ее на новые территории города.

Когда тепло и светло

Сегодня «красная ветка» имеет длину, в четыре раза превосходящую первоначальную, — 44,1 км и 26 станций, новая станция «Потапово» будет открыта ко Дню города в начале сентября. Месяцем ранее в ходе церемонии технического пуска мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что старейшая линия столичного метро за последние годы была продлена на 70%. Придя из «старой» Москвы в Новую, она дошла до Южного Бутово.

Станция послужит связующим транспортным звеном для 170 тыс. жителей района Коммунарка, из которых 27 тыс. живут непосредственно вблизи нее. Продолжительность поездок по многим маршрутам сократится до 40 минут в день. Например, до станции «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии можно будет добраться намного быстрее — за 30 минут вместо 50.

Станция «Потапово» (Фото: Градостроительный комплекс Москвы)

На станции «Потапово» горожане смогут в прямом смысле почувствовать новшества метростроения: она станет первой отапливаемой наземной станцией.

Для подачи теплого воздуха установлено специальное вентиляционное оборудование. «На крыше станции «Потапово» смонтированы четыре вентиляционные установки общей мощностью два мегаватта. Они обеспечат обогрев платформы и вестибюлей в холодное время года. Также на станции дополнительно утеплили вестибюли и использовали двойные стеклопакеты на путевых стенах для минимизации теплоотдачи», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Станция «Потапово» (Фото: Градостроительный комплекс Москвы)

Интерьер будет максимально освещен в вечернее время благодаря большой площади остекления, продолжил перечислять преимущества новой станции руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов. По его словам, такое решение позволит создавать «визуальные эффекты снаружи и внутри здания».

Сейчас станция готовится к открытию, на ней проводятся проверки и подготовка всех систем, завершаются архитектурно-отделочные работы.