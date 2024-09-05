В Дубае построят второе по высоте здание мира
В Дубае будет построен второй по высоте в мире небоскреб, который уступит действующему рекордсмену — находящейся там же «Бурдж-Халифе», но превзойдет 679-метровую башню Merdeka 118 в Куала-Лумпуре. Об этом сообщил застройщик Azizi Developments в X.
Башня будет носить название «Бурдж-Азизи», ее высота составит 725 м. Здание построят на Шейх-Заед-роуд, проект обойдется в $1,63 млрд. Ожидается, что строительные работы будут завершены в 2027 году.
Azizi Developments презентовала «Бурдж-Азизи» еще в январе, однако точная высота здания на тот момент не была определена. Если башня будет достроена, два самых высоких небоскреба в мире будут находиться в Дубае.
Дизайн башни, согласно проекту, задуман в прямоугольных формах, она сужается с увеличением высоты. Фасад здания будет полностью застеклен.
В «Бурдж-Азизи» разместятся торговый центр, элитные резиденции и пентхаусы, семизвездочный отель и «уникальная смотровая площадка». Часть здания займут заведения общественного питания и другие предприятия сферы услуг.
Высота самого высокого в мире здания — небоскреба «Бурдж-Халифа» при 163 этажах составляет 828 м. Он строился в 2004–2010 годах с целью диверсифицировать экономику эмирата — увеличить долю туризма и финансового сектора и уменьшить зависимость от экспорта нефти.
В здании расположены апартаменты и офисные помещения, рестораны, тренажерные залы, бассейны, смотровые площадки и прочее.
Абоненты МТС смогут звонить через «умную» колонку «Яндекса»
Греф заявил о прохождении пика перегрева экономики
Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР
Путин предложил построить новые учебные кампусы на Дальнем Востоке
Греф спрогнозировал падение цен на новостройки
Путина прокомментировал задержание Дурова
Верховная рада приняла отставку Дмитрия Кулебы с поста главы МИД Украины
Новая книга Виктора Пелевина выйдет до конца 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов