 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Дубае построят второе по высоте здание мира

В Дубае построят 725-метровую башню «Бурдж-Азизи»
Высота «Бурдж-Азизи» составит 725 м, что сделает ее вторым по высоте зданием в мире — после 828-метровой «Бурдж-Халифы», также расположенной в Дубае. Небоскреб обойдет по этому показателю башню Merdeka 118 в Куала-Лумпуре
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

В Дубае будет построен второй по высоте в мире небоскреб, который уступит действующему рекордсмену — находящейся там же «Бурдж-Халифе», но превзойдет 679-метровую башню Merdeka 118 в Куала-Лумпуре. Об этом сообщил застройщик Azizi Developments в X.

Башня будет носить название «Бурдж-Азизи», ее высота составит 725 м. Здание построят на Шейх-Заед-роуд, проект обойдется в $1,63 млрд. Ожидается, что строительные работы будут завершены в 2027 году.

Azizi Developments презентовала «Бурдж-Азизи» еще в январе, однако точная высота здания на тот момент не была определена. Если башня будет достроена, два самых высоких небоскреба в мире будут находиться в Дубае.

Построивший Бурдж-Халифа девелопер решил продать актив в Белоруссии
Бизнес
Мохаммед Алаббар и Александр Вучич

Дизайн башни, согласно проекту, задуман в прямоугольных формах, она сужается с увеличением высоты. Фасад здания будет полностью застеклен.

В «Бурдж-Азизи» разместятся торговый центр, элитные резиденции и пентхаусы, семизвездочный отель и «уникальная смотровая площадка». Часть здания займут заведения общественного питания и другие предприятия сферы услуг.

Высота самого высокого в мире здания — небоскреба «Бурдж-Халифа» при 163 этажах составляет 828 м. Он строился в 2004–2010 годах с целью диверсифицировать экономику эмирата — увеличить долю туризма и финансового сектора и уменьшить зависимость от экспорта нефти.

В здании расположены апартаменты и офисные помещения, рестораны, тренажерные залы, бассейны, смотровые площадки и прочее.

Абоненты МТС смогут звонить через «умную» колонку «Яндекса»

Греф заявил о прохождении пика перегрева экономики

Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР

Путин предложил построить новые учебные кампусы на Дальнем Востоке

Греф спрогнозировал падение цен на новостройки

Путина прокомментировал задержание Дурова

Верховная рада приняла отставку Дмитрия Кулебы с поста главы МИД Украины

Новая книга Виктора Пелевина выйдет до конца 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дубай ОАЭ небоскреб рекорды
Материалы по теме
Построивший Бурдж-Халифа девелопер решил продать актив в Белоруссии
Бизнес
Небоскреб в Лос-Анджелесе продали на $100 млн дешевле, чем купили
Экономика
Власти Малайзии расследуют съемку блогеров из России на небоскребе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 98,07 (+0,26) Инвестиции, 04 сен, 17:35 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 88,93 (+0,32) Инвестиции, 04 сен, 17:35
Украинцев предупредили о 20 часах в сутки без тепла и света зимойПолитика, 15:44
В Бишкеке эвакуировали аэропорт из-за сообщения о бомбеОбщество, 15:42
Канцлер заявил о готовности Австрии принимать переговоры по УкраинеПолитика, 15:34
Главе банка дали 12 лет тюрьмы за хищение у Радулова более ₽1,6 млрдСпорт, 15:26
Жителю Севастополя дали 16 лет колонии за сотрудничество с СБУПолитика, 15:23
Трутнев после слов Путина предложил заменить подрядчика самолета «Байкал»Бизнес, 15:17
Spiegel анонсировал визит Зеленского в ГерманиюПолитика, 15:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны сообщило о поражении резервов 12 бригад ВСУ в Сумской областиПолитика, 15:10
В сборной России по футболу назначили нового капитанаСпорт, 15:09
ПСБ заявил об увеличении выручки малого и среднего бизнеса в ДФО на 14%Пресс-релиз, 15:05
WSJ сообщила о сотнях шпионов из КНДР, работающих в IT-компаниях СШАПолитика, 14:59
Путин выразил надежду, что Харрис не повторит санкционную политику ТрампаПолитика, 14:55
Дюков допустил решение УЕФА о возвращении России в конце сентябряСпорт, 14:51
МЧС Подмосковья предупредило о первых заморозках в конце неделиОбщество, 14:46