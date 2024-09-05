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ВЭФ-2024 ,  
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«АвтоВАЗ» анонсировал запуск серийного производства электромобилей Largus

Сюжет
ВЭФ-2024
Сюжет
ВЭФ

«АвтоВАЗ» запустит серийное производство электромобиля Lada e-Largus на заводе в Ижевске в конце сентября 2024 года, заявил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергей Громак.

«В конце сентября запускаем на заводе в Ижевске электромобиль e-Largus, отечественный высоколокализованный продукт», — сказал он на сессии «Российский автопром: курс на Восток или технологический суверенитет?» на Восточном экономическом форуме (цитата по ТАСС).

АвтоВАЗ не исключил повышения цен на автомобили Lada
Авто
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

LADA e-Largus — первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Максимальная скорость автомобиля составляет 145 км/час, а разгон до «сотни» займет менее 10 секунд.

АвтоВАЗ представил первый прототип электрической версии в конце 2022 года. А в следующем году запустил на предприятии в Ижевске производство опытной партии электромобилей e-Largus. На ней планировалось отладить различные процессы по сборке и провести испытания.

В планах у компании сделать машину в двух категориях: пассажирские и коммерческие универсалы. Они будут отличаться модификациями с разными батареями и грузоподъемностью.

Восточный экономический форум проходит 3 — 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его главная тема — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

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