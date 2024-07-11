С начала 2024 года повышение цен на Lada в среднем составило 2,9%, что значительно ниже общероссийского показателя инфляции, отметил представитель АвтоВАЗа. Общий накопленный рост цен с начала 2024 года составил 4,68%

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АвтоВАЗ не исключил повышения цен на автомобили Lada в августе или сентябре 2024 года не выше уровня инфляции, сообщил РБК официальный представитель АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

«АвтоВАЗ внимательно анализирует ситуацию с инфляцией, и, учитывая ее, мы не исключаем индексации цен в августе или сентябре текущего года на величину не выше инфляции», — сказал он.

По его словам, возможная индексация, вероятно, не затронет базовые и самые доступные версии всех моделей Lada. Представитель компании добавил, что с начала 2024 года повышение цен на Lada в среднем составило 2,9%, «что значительно ниже общероссийского показателя инфляции».

По данным Росстата, к 8 июля общая накопленная инфляция с начала 2024 года составила 4,68%. Стоимость нового легкового отечественного автомобиля выросла по сравнению с концом декабря 2023 года на 2,6%, а автомобиля иностранной марки — на 0,12%.

«С учетом прогнозирования российского автомобильного рынка мы не видим сильного влияния небольшой индексации цен, которую мы не исключаем сделать в августе или сентябре», — отметил представитель компании.

В интервью телеканалу РБК президент АвтоВАЗа Максим Соколов говорил, что производитель может осенью еще раз проиндексировать цены на свои автомобили. «Индексация в соответствии с инфляцией в течение года, как у всех компаний, открыто работающих на рынке или предприятий-монополистов, — всегда индексация в пределах инфляции заложена», — подчеркивал он.

В мае автопроизводитель проиндексировал цены на некоторые модели Lada в среднем менее чем на 3%. При этом стоимость бюджетных моделей Granta и Vesta не менялись. Большинство из автомобилей Lada прибавили в цене около 50 тыс. руб., сообщал Autonews. До этого производитель повышал цены осенью 2023 года — автомобили Lada подорожали на 64–106 тыс. руб. из-за изменения цен на логистические услуги, а также компоненты и материалы. По оценкам дилеров, по итогам прошлого года автомобили премиум-сегмента по всей России подорожали в среднем на 29%, массовый сегмент — на 22%.