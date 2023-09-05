Пригород Стамбула затопило из-за сильного ливня

После ливня подтоплены несколько районов вблизи Стамбула, в том числе прилегающие к новому аэропорту. Движение на дорогах затруднено. Синоптики спрогнозировали продолжение дождя и ночью

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На провинцию Стамбул обрушились сильные дожди, часть пригорода оказалась затоплена, передает Haberturk. TRT со ссылкой на власти региона пишет об обнаружении тела одного погибшего из-за наводнения.

По данным телеканалов, больше всего пострадали районы Арнавуткёй и Башакшехир. Они находятся к западу от Стамбула, Арнавуткёй расположен в непосредственной близости от нового аэропорта Стамбула (IST, İstanbul Havalimanı). Haberturk отмечает, что в нем задержаны несколько рейсов, есть подтопления на дорогах по пути к аэропорту. Из-за больших луж на дорогах движение затруднено, власти призвали людей никуда не выезжать. Из-за дождя в Национальной библиотеке в Башакшехире оказались заблокированы посетители.

Ahaber передает, что затопления есть также в районе Икителли, который расположен южнее Башакшехира. В метро закрыли станцию Каяшехир (находится в Башакшехире).

По прогнозам, дождь и гроза в городе продолжатся и ночью.