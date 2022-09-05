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Как Иван Сафронов выслушал свой приговор. Видео
Мосгорсуд приговорил журналиста Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в госизмене. Как Сафронову зачитывали приговор — в видео РБК
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