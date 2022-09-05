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Путин назвал Россию страной восходящего солнца

В ходе встречи с экоактивистами Путин заявил о повышении уровня экологической культуры населения. Президента пригласили посетить Валдайскую тропу, длина которой составляет 59 км. Он сказал, что постарается это сделать
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Страной восходящего солнца можно назвать Россию, поскольку ее территории располагаются восточнее, чем Япония, заявил в ходе встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» российский президент Владимир Путин. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Японию называют Страной восходящего солнца. Но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин. Еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии — Чукотка. А там уже всего 60 км пролив, а дальше уже американский континент. В этом смысле страна восходящего солнца — это Россия», — сказал Путин.

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В ходе встречи в рамках экофорума Путину пожаловались на случаи браконьерства и на то, что люди оставляют мусор на природе. Президент назвал это «безобразным», но указал, что в целом видит повышение уровня экологической культуры населения.

«Редко, но все-таки когда мне удается бывать на природе, я вижу и другие примеры. Вижу, когда кострища прибраны, когда консервные банки зарыты в землю», — заявил Путин (цитата по ТАСС).

Во время мероприятия к президенту обратилась научный сотрудник национального парка «Валдайский» Ольга Корнаухова и пригласила его посетить Валдайскую тропу, длина которой составляет 59 км. «Мы постараемся этим приглашением воспользоваться. (...) постараюсь тоже воспользоваться приглашением», — ответил Путин.

Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» проходит на Камчатке с 29 августа по 5 сентября. Мероприятие посвящено вопросам экопотребления, сохранению окружающей среды, переработке твердых бытовых отходов, «зеленому» бизнесу и другим темам экологической повестки.

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