В Канаде 10 человек погибли при нападении в индейском поселении

Еще 15 человек были ранены. Полиция подозревает в нападении двух мужчин, их сейчас ищут. По версии правоохранителей, часть людей были убиты целенаправленно, часть стали случайными жертвами

В канадской провинции Саскачеван в результате нападения в резервации индейцев кри Джеймс Смит Кри Нэйшн (James Smith Сree Nation), а также в деревне Уэлдон от ножевых ранений погибли 10 человек, сообщает CBC.

Еще 15 человек были госпитализированы. Глава Королевской канадской конной полиции Саскачевана Ронда Блэкмор допустила, что раненых может быть больше.

Полиция подозревает в нападении двух мужчин — Дэмиена и Майлза Сандерсов, им 31 и 30 лет соответственно. наличие между ними родства и его степень устанавливается. Подозреваемым удалось скрыться и сейчас их ищут. Они могут передвигаться на автомобиле, поэтому полиция выпустила предупреждения для всей территории провинции, однако считает, что поиски стоит расширить и на соседние Альберту и Манитобу.

По словам Блэкмор, полиция полагает, что одни люди были убиты целенаправленно, а другие стали случайными жертвами.

Сандерсов заметили в городе Реджайна, который находится примерно в 300 км от Уэлдона (между Уэлдоном и Джеймс Смитом около 25 км). Полиция попросила жителей Реджайны укрыться в безопасных местах и не покидать их

В районе Джеймс Смита местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации.