Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 75,18 (-0,29) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 89,04 (-0,1) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Порошенко сравнил российские санкции с государственной наградой Политика, 18:47 Жерар Депардье принял православие Общество, 18:31 СМИ узнали об иске Доронина к Наоми Кэмпбелл на $3 млн Общество, 18:12 Поддержавший протесты в Белоруссии тренер покинул брестское «Динамо» Спорт, 18:05 В центре Самары обрушилась стена жилого дома Общество, 17:49 В «Открытой России» сообщили об обыске в петербургском офисе Политика, 17:35 Партия власти Черногории признала поражение на выборах Политика, 17:33 Льюис Хэмилтон выиграл шестую квалификацию в сезоне «Формулы-1» Спорт, 17:28 Bloomberg узнал о нежелании Берлина отказываться от «Северного потока-2» Политика, 17:11 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 17:01 Промоутер Поветкина назвал слова Уайта о нокауте «рассмешившими весь мир» Спорт, 16:55 Милиция сообщила о 30 задержанных на акциях в Минске Политика, 16:44 МИД заявил о разработке схожих с «Новичком» веществ в странах НАТО Политика, 16:34 Президент Азербайджана наградил Сечина орденом Дружбы к юбилею Политика, 16:30
Общество ,  
0 

СМИ узнали об иске Доронина к Наоми Кэмпбелл на $3 млн

Супермодель не хочет возвращать бизнесмену его личное имущество и деньги, которые взяла у него в долг, сообщил портал TMZ
Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин
Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин (Фото: Gareth Cattermole / Getty Images)

Российский бизнесмен, совладелец Capital Group Владислав Доронин подал в суд на свою бывшую девушку, супермодель Наоми Кэмпбелл с требованием вернуть ему долг, сообщил портал TMZ, ссылаясь судебные документы.

По его информации, супермодель отказывается отдавать деньги, которые Доронин ей одолжил. Помимо этого, Кэмпбелл не хочет возвращать после расставания и личное имущество бизнесмена, которое он оценил в более $3 млн.

Кэмпбелл — британская супермодель афроямайского и китайско-ямайского происхождения. Свою карьеру на подиуме она начала в 15 лет и в итоге стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журналов Vogue и Time.

С основателем девелоперской компании Дорониным она познакомилась в 2008 году на Каннском кинофестивале, и в том же году они начали встречаться. Доронин неоднократно дарил супермодели недвижимость, в том числе дом на одном из турецких островов, построенный в форме древнего египетского символа — глаза бога Гора, пишет TMZ.

Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов
Общество
Фото: Neil Hall / Reuters

Свадебным подарком Доронина для Кэмпбелл должен был стать особняк в Барвихе — единственный в мире частный жилой дом, спроектированный британским архитектором Захи Хадид. Однако в весной 2013 года пара объявила о разрыве, и Доронин решил продать дом, сообщали риелторы «РБК Недвижимость».

РБК направил запрос в Capital Group.

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg
Автор: Виктория Полякова
При участии: Любовь Порываева
Теги: Владислав Доронин, Наоми Кэмпбелл
Материалы по теме
Forbes назвал Ротенбергов самым богатым семейным кланом России
Бизнес
Модель приговорили к 4 годам заключения за соучастие в краже у депутата
Общество
Адвокат Асмус раскрыл подробности ее развода с Харламовым
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter