СМИ узнали об иске Доронина к Наоми Кэмпбелл на $3 млн

Супермодель не хочет возвращать бизнесмену его личное имущество и деньги, которые взяла у него в долг, сообщил портал TMZ

Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин (Фото: Gareth Cattermole / Getty Images)

Российский бизнесмен, совладелец Capital Group Владислав Доронин подал в суд на свою бывшую девушку, супермодель Наоми Кэмпбелл с требованием вернуть ему долг, сообщил портал TMZ, ссылаясь судебные документы.

По его информации, супермодель отказывается отдавать деньги, которые Доронин ей одолжил. Помимо этого, Кэмпбелл не хочет возвращать после расставания и личное имущество бизнесмена, которое он оценил в более $3 млн.

Кэмпбелл — британская супермодель афроямайского и китайско-ямайского происхождения. Свою карьеру на подиуме она начала в 15 лет и в итоге стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журналов Vogue и Time.

С основателем девелоперской компании Дорониным она познакомилась в 2008 году на Каннском кинофестивале, и в том же году они начали встречаться. Доронин неоднократно дарил супермодели недвижимость, в том числе дом на одном из турецких островов, построенный в форме древнего египетского символа — глаза бога Гора, пишет TMZ.