Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов

Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и войдет в британскую палату лордов. Присвоить ему титул рекомендовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщило издание The Spectator

Фото: Neil Hall / Reuters

Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании. Список пожизненных пэров одобрила королева Елизавета II.

Евгений Лебедев владеет компанией Lebedev Holdings Ltd, которая выпускает британские газеты The Independent и Evening Standard. По информации издания The Spectator, назначить его пожизненным пэром рекомендовал Борис Джонсон.

Премьер-министр Великобритании и его сын, по словам Лебедева-старшего, дружат около 12 лет, писал «Коммерсантъ». В частности, они вместе собирали средства для помощи бездомным бывшим служащим английской армии.

Всего в списке на получение титула пожизненного пэра 36 человек. Среди них:

Филип Хаммонд и Кен Кларк — бывшие министры финансов Великобритании;

Чарльз Мур — биограф бывшего премьер-министра страны Маргарет Тэтчер и экс-редактор газеты The Daily Telegraph. Он был начальником Джонсона, когда тот был корреспондентом издания в Брюсселе;

Мэй Филип — муж бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй;

Джо Джонсон — бывший замминистра образования и младший брат Бориса Джонсона. Из-за несогласия со взглядами последнего по поводу Brexit покинул правительство Великобритании.

В январе 2009 года Лебедев-старший купил 75,1% британской газеты Evening Standard за £8,3 млн, а в марте 2010 года приобрел издание Independent за символический £1. Оно досталось ему с убытками в £28 млн (около $42 млн по курсу 2010 года). Долги Independent бизнесмен взял на себя, а прошлый собственник выплатил ему £9,25 млн ($14 млн), которые пошли на финансирование газеты.

Компанией Lebedev Holdings Ltd, которая владеет этими изданиями, управляет сын бизнесмена Евгений Лебедев. В 2017 году он продал 30% Independent гражданину Саудовской Аравии Мухаммеду Абулджадаелу, сумма сделки не раскрывалась. Этот же инвестор в 2019 году приобрел 30% Evening Standard за £25 млн.

В середине июня Лебедев-старший сообщил РБК, что запустит русскоязычную версию Independent. Как и британское СМИ, российская газета будет представлена только в цифровой версии, сообщил главный редактор проекта Артем Артемов. По его словам, издание будет публиковать перевод текстов британского Independent на русский.