Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 75,18 (-0,29) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 89,04 (-0,1) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального Политика, 01:45 Ургант спародировал походку Лукашенко с автоматом Общество, 01:43 Глава ВОЗ счел возможным избежать повторных режимов изоляции из-за вируса Общество, 01:08 Стенд «Мемориала» на московской ярмарке проверила прокуратура Общество, 01:07 Захарова возглавила кафедру Дипломатической академии МИД Общество, 00:27 Мурашко заявил о двукратном снижении пациентов с COVID-19 в больницах Общество, 00:27 Суд в США разрешил выдать Японии организаторов побега Карлоса Гона Общество, 00:19 Китайский муравей: чего ждать от рекордного IPO 2020 года Pro, 00:00 Помпео предложил стратегию «не доверяй, но проверяй» к российской вакцине Политика, 00:00 Президент Сербии сообщил о соглашении с США по Косово Политика, 04 сен, 23:46 Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в после возобновления авиаперелетов Общество, 04 сен, 23:40 В Минобороны заявили о перехвате трех бомбардировщиков ВВС США у границ Общество, 04 сен, 23:09 В Москве за сутки умерли 11 человек с коронавирусом Общество, 04 сен, 23:05 Вован и Лексус опровергли причастность к «разговору Берлина и Варшавы» Политика, 04 сен, 22:56
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава ВОЗ счел возможным избежать повторных режимов изоляции из-за вируса

По словам главы организации, меры по самоизоляции послужили причиной «тяжелых последствий» для многих стран. При целенаправленной борьбе с заболеванием в дальнейшем подобных жестких мер можно избежать, указал он
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Страны могут избежать повторного ввода режима самоизоляции из-за коронавируса, если примут необходимые шаги по борьбе с заболеванием, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Запись выступления доступна на YouTube-странице организации.

«При наличии правильного сочетания целенаправленных и выведенных мер можно избежать самоизоляции в дальнейшем», — сказал Гебрейесус.

Он отметил, что самоизоляция была «прямым инструментом, который вызвал тяжелые последствиям во многих странах». По его словам, сейчас некоторые страны уже смогли «постепенно и безопасно открываться, сохраняя при этом готовность быстро реагировать на любые новые очаги».

Также глава ВОЗ отметил, что организация полностью поддерживает «открытие обществ, экономик и границ». Для этого, по его словам, странам необходимо сохранить такие требования, как запрет массовых мероприятия, направить средства на улучшение здравоохранения, а также защитить от коронавируса уязвимые группы населения. В ближайшие месяцы организация также ожидает «хороших известий о вакцине от COVID-19», отметил Гебрейесус.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 сентября
Общество

Ранее, 31 агуста, Гебрейесус уже говорил, что ВОЗ выступает за открытие экономик и границ и отмену ограничений из-за пандемии, однако указывал, что это должно идти только в безопасности. «Открытие без контроля — это рецепт катастрофы», — отмчал глава ВОЗ, указывая, что пандемия не закончиалсь.

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 26,2 млн человек, из них более 867 тыс. умерли. Лидером по числу подтвержденных случаев остаются США, где заболели более 6,1 млн человек. На втором месте находится Бразилия (4,04 млн), на третьем — Индия (более 3,8 млн), на четвертом — Россия (1,01 млн), а на пятом — Перу (более 657 тыс.).

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Анастасия Батманова
Теги: ВОЗ, пандемия
Материалы по теме
В Москве за сутки умерли 11 человек с коронавирусом
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 сентября
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter