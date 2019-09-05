Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков

Минобороны России должно будет выплатить трем бывшим рядовым, которые во время учений в 2017 году были обстреляны из танков, 4 млн руб. компенсации. Такое решение 5 сентября вынес Лужский городской суд Ленинградской области, сообщил РБК адвокат потерпевшей стороны Дмитрий Герасимов.
Один из потерпевших, Дмитрий Пахмутов, получит 2,5 млн, а Вадим Габдуллин и Арсен Османов — 1 млн и 500 тыс. руб. соответственно.
По словам адвоката, представитель ответчика на заседание суда не явился. В Лужском городском суде РБК сообщили, иск к министерству был удовлетворен частично, но затруднились назвать сумму претензий. РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Потерпевшие подали иск к Минобороны в июне этого года. Они потребовали от оборонного ведомства 6 млн руб. компенсации.