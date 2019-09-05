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Доллар/Рубль ₽65 (-1,5%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,23%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
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Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков
Суд в Петербурге встал на сторону потерпевших и обязал Минобороны выплатить им компенсацию морального ущерба. Во время учений в 2017 году трое рядовых получили ранения, двое из них остались инвалидами
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Минобороны России должно будет выплатить трем бывшим рядовым, которые во время учений в 2017 году были обстреляны из танков, 4 млн руб. компенсации. Такое решение 5 сентября вынес Лужский городской суд Ленинградской области, сообщил РБК адвокат потерпевшей стороны Дмитрий Герасимов.

Один из потерпевших, Дмитрий Пахмутов, получит 2,5 млн, а Вадим Габдуллин и Арсен Османов — 1 млн и 500 тыс. руб. соответственно.

По словам адвоката, представитель ответчика на заседание суда не явился. В Лужском городском суде РБК сообщили, иск к министерству был удовлетворен частично, но затруднились назвать сумму претензий. РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Потерпевшие подали иск к Минобороны в июне этого года. Они потребовали от оборонного ведомства 6 млн руб. компенсации.

Общество
Бывшие рядовые потребовали от Минобороны ₽6 млн за огонь по ним из танка

Речь идет об инциденте, который произошел 7 сентября 2017 года. Тогда на военном полигоне в Ленинградской области во время плановых танковых стрельб четверо рядовых попали под обстрел. Один солдат, 20-летний Андрей Виттих, был убит на месте, а Пахмутов, Габдуллин и Османов получили различные травмы.

Габдуллин за десять месяцев после инцидента перенес 11 операций, ему присвоили инвалидность третьей группы. Пахомов стал инвалидом второй группы. Османов 67 дней провел в госпитале, его до сих пор беспокоят боли, а его дыхание затруднено, уточнил адвокат.

В феврале 2019 года отвечавшие за организацию стрельб Денис Горелышев и Виктор Кривошеин были признаны виновными в халатности. Суд приговорил их к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Авторы: Маргарита Алехина, Мария Бондаренко
При участии: Любовь Порываева
Теги: Минобороны, танки, денежная компенсация
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