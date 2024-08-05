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В Тюмени арестовали двух религиозных деятелей из-за оправдания терроризма

С февраля 2015 по ноябрь 2022 года обвиняемые склонили 19 жителей Тюменской области к участию в террористической деятельности в Сирии. Один фигурант разместил в Интернете проповедь, в которой была пропаганда терроризма

В Тюмени арестовали двух религиозных деятелей из-за оправдания терроризма
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Двух религиозных деятелей арестовали по обвинению в публичном оправдании терроризма и склонении к участию в террористической деятельности, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

ФСБ сообщила, что СК возбудил и расследует уголовные дела по ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности») и ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Максимальное наказание по первой статье составляет лишение свободы сроком до 20 лет, по второй — до 7 лет.

По версии следствия, фигуранты с февраля 2015 по ноябрь 2022 года склонили 19 жителей Тюменской области к участию в террористической деятельности в составе вооруженных формирований на территории Сирии. В ЦОС ФСБ подчеркнули, что впоследствии они отправились из России в Сирию для участия в террористической деятельности.

Обвиняемые также склонили россиян к сбору денежных средств для финансирования членов международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории России). Один из фигурантов также разместил в Интернете проповедь, в которой, согласно заключению психолого-лингвистической судебной экспертизы, были признаки оправдания и пропаганды террористической деятельности.

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В конце июля Центральный военный суд в Екатеринбурге приговорил к лишению свободы сроком на 14 и 12 лет двух участников законспирированной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (признана экстремистской в России и запрещена). По данным ведомства, в январе 2023 года иностранные граждане на территории Прикамья осуществляли денежные переводы и размещали публикации с призывами к оправданию терроризма.

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Георгий Смирнов
оправдание терроризма Тюменская область Тюмень задержание
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