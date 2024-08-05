Врачи оценили новый препарат для долговременной защиты от ВИЧ

В рамках испытаний ленакапавира, укол которого нужно делать два раза в год для защиты от ВИЧ, ни одна из более 2 тыс. женщин, получивших его, не заразилась, при этом случаи инфицирования были у тех, кто принимал таблетки

Фото: gilead.com

Результаты клинических испытаний препарата ленакапавир (Lenacapavir) американской Gilead Sciences, который внутримышечно вводят для защиты от заражения ВИЧ-инфекцией в течение шести месяцев, являются «грандиозным успехом», заявил РБК директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

В клинических испытаниях ленакапавира принимали участие в общей сложности 5300 женщин и девочек-подростков из ЮАР и Уганды в возрасте от 16 до 25 лет, первой группе вводили исследуемый препарат дважды в год, а две другие группы принимали таблетки для доконтактной профилактики ВИЧ (PrEP) Descovy и Truvada. Как заявляет Gilead Sciences, ни одна из 2134 женщин, которым вкололи ленакапавир, не заразилась ВИЧ. Среди тех, кто принимали PrEP, инфицированные были: 39 случаев у 2136 женщин, принимавших Descovy, и 16 случаев у 1068 женщин в группе с Truvada.

Покровский отмечает, что новизна препарата заключается именно в том, что его вводят парентерально (с помощью инъекций), поскольку ранее лекарства для доконтактной профилактики выпускали только в форме таблеток.

«Но таблетки надо ежедневно принимать. Наверное, кто-то иногда пропускал прием этих таблеток. Поэтому в той группе, где принимали таблетки, там оказалось несколько зараженных. А вот там, где делали инъекции, там из двух тысяч женщин ни одна не заразилась. Вот это я считаю грандиозным успехом», — сказал он.

Единственной проблемой Покровский называет стоимость препарата — $40 тыс. за годовой курс ленакапавира, что для развивающихся стран «неприемлемо». «Ну а что касается нашей страны, то здесь тоже встанет вопрос, кому этот препарат нужно применять и будет ли государство его оплачивать», — отметил Покровский.

Результаты испытаний ленакапавира впечатляют, заявил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. И он, и Покровский обращают внимание, что препарат не является вакциной.

«Применение ленакапавира — это профилактика, а не терапия. Иными словами, вирус может попасть в организм, но ленакапавир блокирует существенную долю вируса и мешает проникновению вирионов в ядро клетки, вследствие чего заражение не происходит», — объясняет Аграновский.

Он также сказал, что ему неизвестно о разработке в России препаратов, аналогичных ленакапавиру.