Врачи оценили новый препарат для долговременной защиты от ВИЧ
Результаты клинических испытаний препарата ленакапавир (Lenacapavir) американской Gilead Sciences, который внутримышечно вводят для защиты от заражения ВИЧ-инфекцией в течение шести месяцев, являются «грандиозным успехом», заявил РБК директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.
В клинических испытаниях ленакапавира принимали участие в общей сложности 5300 женщин и девочек-подростков из ЮАР и Уганды в возрасте от 16 до 25 лет, первой группе вводили исследуемый препарат дважды в год, а две другие группы принимали таблетки для доконтактной профилактики ВИЧ (PrEP) Descovy и Truvada.
Как заявляет Gilead Sciences, ни одна из 2134 женщин, которым вкололи ленакапавир, не заразилась ВИЧ. Среди тех, кто принимали PrEP, инфицированные были: 39 случаев у 2136 женщин, принимавших Descovy, и 16 случаев у 1068 женщин в группе с Truvada.
Покровский отмечает, что новизна препарата заключается именно в том, что его вводят парентерально (с помощью инъекций), поскольку ранее лекарства для доконтактной профилактики выпускали только в форме таблеток.
«Но таблетки надо ежедневно принимать. Наверное, кто-то иногда пропускал прием этих таблеток. Поэтому в той группе, где принимали таблетки, там оказалось несколько зараженных. А вот там, где делали инъекции, там из двух тысяч женщин ни одна не заразилась. Вот это я считаю грандиозным успехом», — сказал он.
Единственной проблемой Покровский называет стоимость препарата — $40 тыс. за годовой курс ленакапавира, что для развивающихся стран «неприемлемо». «Ну а что касается нашей страны, то здесь тоже встанет вопрос, кому этот препарат нужно применять и будет ли государство его оплачивать», — отметил Покровский.
Результаты испытаний ленакапавира впечатляют, заявил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. И он, и Покровский обращают внимание, что препарат не является вакциной.
«Применение ленакапавира — это профилактика, а не терапия. Иными словами, вирус может попасть в организм, но ленакапавир блокирует существенную долю вируса и мешает проникновению вирионов в ядро клетки, вследствие чего заражение не происходит», — объясняет Аграновский.
Он также сказал, что ему неизвестно о разработке в России препаратов, аналогичных ленакапавиру.
В декабре 2023 года, согласно ежегодному рейтингу российских регионов по ситуации с ВИЧ проекта «Если быть точным», в 25 регионах России проблема ВИЧ выражена высоко или выше среднего. Это самое большое число регионов с такой оценкой за последние три года: так, в 2021-м их количество в рейтинге составляло 21, в 2020-м — 22. В шести регионах ситуация характеризуется благополучно, в 11 выраженность проблемы ниже среднего.
Самая сложная ситуация наблюдается на Урале и в Сибири, следует из подсчетов «Если быть точным». В группу Е рейтинга в прошлом году вошли восемь регионов: Кемеровская, Челябинская, Иркутская, Томская и Оренбургская области, а также Алтайский, Красноярский и Пермский края. Эти регионы традиционно находятся в числе проблемных в рейтинге, а Кемеровская и Иркутская области получают рейтинг Е девять лет подряд, отмечают авторы исследования.
В этих восьми регионах было больше всего людей с ВИЧ в пересчете на душу населения. Если в среднем по России на 100 тыс. населения приходится 797 людей с ВИЧ, то, например, в Кемеровской области — 2098 человек, а в Иркутской — 1978, указывается в исследовании. В этой же группе регионов наблюдалась высокая смертность от ВИЧ — иногда в разы выше среднего показателя по России (11 человек на 100 тыс.), отмечают авторы рейтинга. Это смерти непосредственно от ВИЧ или ассоциированных с ним болезней.
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