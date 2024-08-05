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Врачи оценили новый препарат для долговременной защиты от ВИЧ

Глава центра СПИД: результаты испытаний ленакапавира — грандиозный успех
В рамках испытаний ленакапавира, укол которого нужно делать два раза в год для защиты от ВИЧ, ни одна из более 2 тыс. женщин, получивших его, не заразилась, при этом случаи инфицирования были у тех, кто принимал таблетки
Фото: gilead.com
Фото: gilead.com

Результаты клинических испытаний препарата ленакапавир (Lenacapavir) американской Gilead Sciences, который внутримышечно вводят для защиты от заражения ВИЧ-инфекцией в течение шести месяцев, являются «грандиозным успехом», заявил РБК директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

В клинических испытаниях ленакапавира принимали участие в общей сложности 5300 женщин и девочек-подростков из ЮАР и Уганды в возрасте от 16 до 25 лет, первой группе вводили исследуемый препарат дважды в год, а две другие группы принимали таблетки для доконтактной профилактики ВИЧ (PrEP) Descovy и Truvada.

Как заявляет Gilead Sciences, ни одна из 2134 женщин, которым вкололи ленакапавир, не заразилась ВИЧ. Среди тех, кто принимали PrEP, инфицированные были: 39 случаев у 2136 женщин, принимавших Descovy, и 16 случаев у 1068 женщин в группе с Truvada.

Покровский отмечает, что новизна препарата заключается именно в том, что его вводят парентерально (с помощью инъекций), поскольку ранее лекарства для доконтактной профилактики выпускали только в форме таблеток.

«Но таблетки надо ежедневно принимать. Наверное, кто-то иногда пропускал прием этих таблеток. Поэтому в той группе, где принимали таблетки, там оказалось несколько зараженных. А вот там, где делали инъекции, там из двух тысяч женщин ни одна не заразилась. Вот это я считаю грандиозным успехом», — сказал он.

Единственной проблемой Покровский называет стоимость препарата — $40 тыс. за годовой курс ленакапавира, что для развивающихся стран «неприемлемо». «Ну а что касается нашей страны, то здесь тоже встанет вопрос, кому этот препарат нужно применять и будет ли государство его оплачивать», — отметил Покровский.

Результаты испытаний ленакапавира впечатляют, заявил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. И он, и Покровский обращают внимание, что препарат не является вакциной.

«Применение ленакапавира — это профилактика, а не терапия. Иными словами, вирус может попасть в организм, но ленакапавир блокирует существенную долю вируса и мешает проникновению вирионов в ядро клетки, вследствие чего заражение не происходит», — объясняет Аграновский.

Он также сказал, что ему неизвестно о разработке в России препаратов, аналогичных ленакапавиру.

В декабре 2023 года, согласно ежегодному рейтингу российских регионов по ситуации с ВИЧ проекта «Если быть точным», в 25 регионах России проблема ВИЧ выражена высоко или выше среднего. Это самое большое число регионов с такой оценкой за последние три года: так, в 2021-м их количество в рейтинге составляло 21, в 2020-м — 22. В шести регионах ситуация характеризуется благополучно, в 11 выраженность проблемы ниже среднего.

Самая сложная ситуация наблюдается на Урале и в Сибири, следует из подсчетов «Если быть точным». В группу Е рейтинга в прошлом году вошли восемь регионов: Кемеровская, Челябинская, Иркутская, Томская и Оренбургская области, а также Алтайский, Красноярский и Пермский края. Эти регионы традиционно находятся в числе проблемных в рейтинге, а Кемеровская и Иркутская области получают рейтинг Е девять лет подряд, отмечают авторы исследования.

В этих восьми регионах было больше всего людей с ВИЧ в пересчете на душу населения. Если в среднем по России на 100 тыс. населения приходится 797 людей с ВИЧ, то, например, в Кемеровской области — 2098 человек, а в Иркутской — 1978, указывается в исследовании. В этой же группе регионов наблюдалась высокая смертность от ВИЧ — иногда в разы выше среднего показателя по России (11 человек на 100 тыс.), отмечают авторы рейтинга. Это смерти непосредственно от ВИЧ или ассоциированных с ним болезней. 

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Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Илья Пламенев Илья Пламенев
ВИЧ препарат лекарства испытания Вадим Покровский
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