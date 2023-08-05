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Ксения Шойгу рассталась с фитнес-блогером Столяровым

Ксения Шойгу сообщила о расставании с фитнес-блогером Алексеем Столяровым
Шойгу и Столяров познакомились в 2019 году и вместе занимаются спортивным проектом «Лига героев». В 2021 году у них родилась дочь
Ксения Шойгу
Ксения Шойгу (Фото: Александр Кулебякин / Global Look Press)

Дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения рассталась с фитнес-блогером (его YouTube-канал насчитывает 4,27 млн подписчиков) Алексеем Столяровым. Об этом она рассказала в эфире телеканала «360».

Шойгу и Столяров дали совместное интервью на мероприятии спортивного проекта «Лига героев» в Подмосковье (первая руководит проектом, второй является амбассадором). Их спросили, как они находят время и на семейную жизнь, и на работу.

«На самом деле мы не находим столько времени, поскольку мы довольно давно не являемся парой, но при этом являемся партнерами и очень близкими друзьями», — сказала Шойгу.

Столяров уточнил, что решение о расставании они приняли несколько месяцев назад.

«360» отмечает, что Шойгу и Столяров познакомились в 2019 году на мероприятии «Гонки Героев». В 2021 году у них родилась дочь Милана.

Ксения Шойгу — младшая дочь министра обороны. Старшая — Юлия Шойгу — возглавляет Центр экстренной психологической помощи МЧС, у нее двое детей, следует из архивной копии ее биографии на «Россия сегодня».

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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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