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Лавров принял участие в кофейной церемонии в Эфиопии. Видео
Глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Африку приехал в Эфиопию. Он приехал в МИД страны, где принял участие в церемонии приготовления кофе
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