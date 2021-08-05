Россияне усомнились в способности роботов заменить их на работе

При этом если посмотреть на похожий опрос от 2019 года, число уверенных в своем преимуществе перед машинами сократилось

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Россияне считают, что в обозримом будущем роботы не смогут занять их рабочие места. Социологический опрос на эту тему провел ВЦИОМ (результаты есть у РБК).

70% опрошенных заявили, что выполнять их обязанности роботы не будут, хотя 18% считают, что в незначительной степени умные машины заменять их на работе все же смогут. 51% уверены, что сама по себе роботизация — скорее отрицательная тенденция.

Больше в успех роботов верит молодое поколение (48%). Среди опрошенных в возрасте от 45 до 59 лет 78% уверены, что заменить их машинами в обозримом будущем не удастся.

В опросе, который проводился посредством телефонных интервью, приняли участие 1600 респондентов.

В 2019 году ВЦИОМ провел похожее исследование. Как заявили тогда 78% россиян, они не опасаются, что машины смогут заменить их на работе. Среди сфер, где можно использовать роботов, респонденты называли в первую очередь освоение космоса и опасные промышленные производства. Далее шли медицинская диагностика и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.