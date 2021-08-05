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В Москве выросла рождаемость на фоне пандемии

Рождаемость в Москве за май показала рекордный рост на 48% к 2020 году. Эксперты объясняют это низкой базой 2020 года, вызванной падением числа приезжавших в столицу рожать россиянок. При этом в разы выросло число разводов
Фото: Марина Круглякова / ТАСС
Фото: Марина Круглякова / ТАСС

Полуторакратный прирост новорожденных

Согласно последним обнародованным данным Росстата, проанализированным РБК, за первые пять месяцев 2021 года рождаемость в российской столице значительно выросла по сравнению с прошлым годом. Суммарно за январь—май текущего года родилось на 15% детей больше, чем в 2020-м. При этом самый значительный прирост дали май и январь, когда число новорожденных выросло на 48 и 14,5% соответственно.

Что такое рождаемость

В своих подсчетах РБК использовал данные Росстата, а именно «Сведения о числе зарегистрированных родившихся, умерших, браков и разводов». В них фигурируют новорожденные, чье рождение было зарегистрировано органами ЗАГС или другими уполномоченными государственными структурами. Согласно закону «Об актах гражданского состояния», свидетельство о рождении ребенка необходимо оформить в течение месяца после его появления на свет.

Данные о росте рождаемости в Москве в 2021 году в разговоре с РБК подтвердил генеральный директор клиники «Мать и дитя» врач Марк Курцер. «У нас то же самое произошло, та же самая информация: повышение [рождаемости] в группе компаний, работающих в Москве», — сказал он. Специалист связал рост числа новорожденных в столице с последствиями локдауна и пандемии COVID-19. «Думаю, что карантин сыграл свою положительную роль, — сказал Курцер. — Люди меньше ходили, закрыты были рестораны и бары, мужья больше времени проводили с женами».

При этом за 2020 год рождаемость в России сократилась на 3%, в Москве она упала еще сильнее — почти на 8%. Эксперты связывали спад с демографическим провалом 1990-х годов, который привел к снижению количества потенциальных матерей, а также объясняли ее пандемией.

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В среднем в Москве в 2020 году регистрировалось каждый месяц примерно на тысячу новорожденных меньше, чем годом ранее. Самые сильные провалы были в январе (-12,8%), марте (-16,5%) и мае (-37%).

Заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина предположила, что наблюдаемый сейчас рост рождаемости в Москве связан со стремлением состоятельных семей из других регионов ездить рожать в столицу. «Богатые регионы в последние годы так повышают этот показатель — хороший подарок новорожденному, удобная регистрация в роддоме, хорошая клиника», — отметила она.

Как зарегистрировать ребенка в Москве

В столице регистрация новорожденного возможна по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей (одного из родителей). Получить свидетельство о рождении можно в ЗАГСе, МФЦ, на сайте госуслуг или же непосредственно в роддоме, что позволяет семьям из других регионов регистрировать новорожденных в Москве сразу после их рождения.

В последнее время московские роддома начали активно рекламировать свои услуги и «переманивать рожениц из регионов, заманивать их подарочными наборами при условии регистрации родившихся в Москве, не выходя из роддома», рассказал РБК демограф и бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша. Подарки роженицам (ножницы, пустышка, бутылочка для воды, погремушка, расческа и др.) в московских роддомах начали выдавать в 2018 году, после чего многие россиянки захотели рожать в столице, напомнил он. С этим связан и рост рождаемости в Москве в 2019 году, считает эксперт (прирост числа зарегистрированных новорожденных в столице в 2019 году составил 2,5% по сравнению с 2018-м). С этой точкой зрения согласен и другой эксперт, доцент кафедры демографии Института демографии НИУ ВШЭ Владимир Козлов — рост числа новорожденных в столице связан именно с политикой московских властей по стимуляции рождаемости.

Однако, продолжает Ракша, осенью 2019 года стартовал проект «Стань мамой в Подмосковье», также предполагающий подарки роженицам, и беременные из Подмосковья стали меньше стремиться рожать в Москве. В итоге Московская область стала единственным регионом Центрального федерального округа, где рождаемость в 2020 году не упала, а выросла, причем сразу на 8%.

Рост числа браков и разводов

Помимо рождаемости в Москве за пять месяцев 2021 года также выросло количество браков и разводов: первых — на 31,8%, вторых — на 1102%. Аналогичная динамика и по всей стране: количество разводов за январь—май выросло на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Резкий рост числа разводов был зафиксирован в России еще в июне прошлого года. Эксперты связывали его с окончанием режима самоизоляции, введенного в некоторых регионах, — после окончания локдауна пары, которые поняли, что не могут жить вместе, поспешили официально прекратить отношения.

Автор
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
При участии
Ксения Котченко
Москва Подмосковье ВЦИОМ рождаемость
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