В Москве выросла рождаемость на фоне пандемии

Рождаемость в Москве за май показала рекордный рост на 48% к 2020 году. Эксперты объясняют это низкой базой 2020 года, вызванной падением числа приезжавших в столицу рожать россиянок. При этом в разы выросло число разводов

Фото: Марина Круглякова / ТАСС

Полуторакратный прирост новорожденных

Согласно последним обнародованным данным Росстата, проанализированным РБК, за первые пять месяцев 2021 года рождаемость в российской столице значительно выросла по сравнению с прошлым годом. Суммарно за январь—май текущего года родилось на 15% детей больше, чем в 2020-м. При этом самый значительный прирост дали май и январь, когда число новорожденных выросло на 48 и 14,5% соответственно.

Что такое рождаемость В своих подсчетах РБК использовал данные Росстата, а именно «Сведения о числе зарегистрированных родившихся, умерших, браков и разводов». В них фигурируют новорожденные, чье рождение было зарегистрировано органами ЗАГС или другими уполномоченными государственными структурами. Согласно закону «Об актах гражданского состояния», свидетельство о рождении ребенка необходимо оформить в течение месяца после его появления на свет.

Данные о росте рождаемости в Москве в 2021 году в разговоре с РБК подтвердил генеральный директор клиники «Мать и дитя» врач Марк Курцер. «У нас то же самое произошло, та же самая информация: повышение [рождаемости] в группе компаний, работающих в Москве», — сказал он. Специалист связал рост числа новорожденных в столице с последствиями локдауна и пандемии COVID-19. «Думаю, что карантин сыграл свою положительную роль, — сказал Курцер. — Люди меньше ходили, закрыты были рестораны и бары, мужья больше времени проводили с женами».