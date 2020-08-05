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Ростехнадзор приостановил строительство новой линии метро в Петербурге

Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Северо-Западное управление Ростехнадзора на три месяца приостановило работы по строительству Красносельско-Калининской линии метро в Санкт-Петербурге из-за «грубых нарушений», которые привели к возникновению угрозы жизни и здоровью людей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ходе <...> внеплановой проверки в отношении Открытого акционерного общества по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге (ОАО «Метрострой») выявлены факты грубых нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта <...>, которые привели к возникновению непосредственной угрозы жизни и здоровью людей. Нарушения выявлены в части организации вентиляции шахты, оборудования водоотлива, требований к откаточным путям», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

Теги: Санкт-Петербург
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