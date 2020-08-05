Роспотребнадзор нашел нарушения безопасности на 20% станций сотовой связи

Во время проверки станций сотовой связи Роспотребнадзор исследовал уровень плотности электромагнитных излучений на соответствие санитарным нормам

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Проверка излучающих электромагнитные поля объектов, большинство из которых — базовые станции сотовой связи, выявила нарушения требований по уровню излучения на каждой пятой из них, говорится в материале «О безопасности базовых сотовых станций», опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

«В 2019 году проведено 1737 проверок объектов, использующих электромагнитные поля радиочастотного диапазона. На 357 (21%) из них выявлено нарушение государственных санитарно-эпидемиологических требований», — сообщила пресс-служба ведомства.

Во время проверки были исследованы уровни плотности потока энергии электромагнитных излучений, которые должны соответствовать требованиям «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

В ведомстве также напомнили, что владельцы станций сотовой связи должны проверять уровень электромагнитных полей не реже одного раза в три года.