Роспотребнадзор нашел нарушения безопасности на 20% станций сотовой связи
Проверка излучающих электромагнитные поля объектов, большинство из которых — базовые станции сотовой связи, выявила нарушения требований по уровню излучения на каждой пятой из них, говорится в материале «О безопасности базовых сотовых станций», опубликованном на сайте Роспотребнадзора.
«В 2019 году проведено 1737 проверок объектов, использующих электромагнитные поля радиочастотного диапазона. На 357 (21%) из них выявлено нарушение государственных санитарно-эпидемиологических требований», — сообщила пресс-служба ведомства.
Во время проверки были исследованы уровни плотности потока энергии электромагнитных излучений, которые должны соответствовать требованиям «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
В ведомстве также напомнили, что владельцы станций сотовой связи должны проверять уровень электромагнитных полей не реже одного раза в три года.