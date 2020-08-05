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Роспотребнадзор нашел нарушения безопасности на 20% станций сотовой связи

Во время проверки станций сотовой связи Роспотребнадзор исследовал уровень плотности электромагнитных излучений на соответствие санитарным нормам
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Проверка излучающих электромагнитные поля объектов, большинство из которых — базовые станции сотовой связи, выявила нарушения требований по уровню излучения на каждой пятой из них, говорится в материале «О безопасности базовых сотовых станций», опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

«В 2019 году проведено 1737 проверок объектов, использующих электромагнитные поля радиочастотного диапазона. На 357 (21%) из них выявлено нарушение государственных санитарно-эпидемиологических требований», — сообщила пресс-служба ведомства.

Во время проверки были исследованы уровни плотности потока энергии электромагнитных излучений, которые должны соответствовать требованиям «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

В ведомстве также напомнили, что владельцы станций сотовой связи должны проверять уровень электромагнитных полей не реже одного раза в три года.

Роспотребнадзор опроверг риск отключения сотовой связи в московском метро
Технологии и медиа
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

В ведомстве также отметили, что количество ответов на обращения населения по поводу таких объектов в 2019 году увеличилось по сравнению с 2016 годом в 1,5 раза и составило 3058. «В ходе рассмотрения данных обращений во всех случаях проводятся замеры электромагнитных полей на прилегающей к базовой станции территории и внутри зданий», — отметили в Роспотребнадзоре.

В январе Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных телефонов. С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, посоветовали эксперты ведомства.

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Трубку мобильного телефона при этом рекомендовали держать не вплотную к уху, а на некотором расстоянии от него. Отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив таким образом расстояние до мозга вдвое, можно в четыре раза понизить мощность воздействия радиоволн на мозг, сообщили тогда в Роспотребнадзоре.

Чтобы снизить влияние электромагнитного поля на пользователя, специалисты также посоветовали перед разговором снимать очки с металлической оправой. Подносить трубку к уху рекомендовано лишь после ответа собеседника, так как в момент вызова телефон работает на максимуме своей мощности. Однако уже через 10–20 секунд после начала вызова излучаемая мощность снижается до минимально допустимого уровня.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Роспотребнадзор, сотовая связь, нарушения
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