Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Трубку мобильного телефона эксперты ведомства рекомендуют держать не вплотную к уху, а на некотором расстоянии от него. Отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив таким образом расстояние до мозга вдвое, можно в четыре раза понизить мощность воздействия радиоволн на мозг, пишет Роспотребнадзор.

Чтобы снизить влияние электромагнитного поля на пользователя, специалисты также посоветовали перед разговором снимать очки с металлической оправой.

Подносить трубку к уху рекомендовано лишь после ответа собеседника, так как в момент вызова телефон работает на максимуме своей мощности. Однако уже через 10-20 секунд после начала вызова излучаемая мощность снижается до минимально допустимого уровня.