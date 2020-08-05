За сутки в России умерли 139 пациентов с COVID-19

Фото: Максим Шеметов / Reuters

За прошедшие сутки в России после заражения коронавирусом умерли139 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Общее количество россиян, которые умерли после заболевания COVID-19 достигло 14 490 человек.

Всего в мире жертвами COVID-19 официально признаны более 700 тыс. человек.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

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