Пандемия коронавируса , 05 авг, 10:47
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За сутки в России умерли 139 пациентов с COVID-19
За прошедшие сутки в России после заражения коронавирусом умерли139 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.
Общее количество россиян, которые умерли после заболевания COVID-19 достигло 14 490 человек.
Всего в мире жертвами COVID-19 официально признаны более 700 тыс. человек.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
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