Ельцин-центр отменил спектакль Владимира Мирзоева «Я убил царя»

Владимир Мирзоев (Фото: Антон Белицкий / ТАСС)

Показ спектакля «Я убил царя» режиссера Владимира Мирзоева в Ельцин-центре в Екатеринбурге отменили, об этом сообщил сам центр на своем сайте.

«Спектакль отменяется. Приносим свои извинения», — говорится в сообщении.

В центре не уточнили причину отмены постановки. Мирзоев от комментариев отказался.

«Я убил царя» показывают в московском театре «Пространство «Внутри» с 2021 года, в Екатеринбурге спектакль должны были играть 5 июня.

Спектакль повествует о расстреле царской семьи Романовых в 1918 году. Постановка построена на показаниях свидетелей и участников расстрела.

«Это спектакль не столько про убийство и убийц, сколько про исполнителей, которые «просто делали свою работу», задавались вопросом «А что я мог сделать?» и оправдывали зверства словами «он сам виноват — тиран, угнетатель». Про народное сознание, в котором заповедь «не убий» не противоречит соучастию в убийстве», — говорится на сайте «Пространства «Внутри».

Уральский драматург Олег Богаев, написавший пьесу, обозначил ее жанр как «постдокументальную драму».