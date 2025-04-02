Ельцин-центр отменил спектакль Владимира Мирзоева «Я убил царя»
Показ спектакля «Я убил царя» режиссера Владимира Мирзоева в Ельцин-центре в Екатеринбурге отменили, об этом сообщил сам центр на своем сайте.
«Спектакль отменяется. Приносим свои извинения», — говорится в сообщении.
В центре не уточнили причину отмены постановки. Мирзоев от комментариев отказался.
«Я убил царя» показывают в московском театре «Пространство «Внутри» с 2021 года, в Екатеринбурге спектакль должны были играть 5 июня.
Спектакль повествует о расстреле царской семьи Романовых в 1918 году. Постановка построена на показаниях свидетелей и участников расстрела.
«Это спектакль не столько про убийство и убийц, сколько про исполнителей, которые «просто делали свою работу», задавались вопросом «А что я мог сделать?» и оправдывали зверства словами «он сам виноват — тиран, угнетатель». Про народное сознание, в котором заповедь «не убий» не противоречит соучастию в убийстве», — говорится на сайте «Пространства «Внутри».
Уральский драматург Олег Богаев, написавший пьесу, обозначил ее жанр как «постдокументальную драму».
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