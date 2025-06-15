Движение электричек из Быково до Люберец приостанавливали
Движение поездов на участке Быково — Люберцы Казанского направления было приостановлено в сторону Москвы по техническим причинам, сообщили РБК в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Составы следовали без остановок от станции Отдых до станции Люберцы-1. В МЖД попросили пассажиров, следующих от станций Панки, Томилино, Красково, Малаховка, Удельная, Быково, Ильинская выбирать пути объезда.
Позднее в МЖД заявили, что движение поездов восстановили. «В настоящее время поезда МЦД-3 на данном участке курсируют со всеми остановками.
Принимаются все необходимые меры для нормализации межпоездного интервала», — сказали РБК в пресс-службе.
На сайте «Туту.ру» видно, что у электричек, которые должны были отправиться из Быково в 14:51, 14:56 и 15:01, возможно опоздание. Возможные задержки указаны также у поездов, которые должны отправиться в 16:46 и 18:51.
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