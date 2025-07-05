Лайнер Ryanair загорелся на Майорке
В аэропорту Майорки загорелся самолет лоукостера Ryanair, пострадали 18 человек, передает Diario de Mallorca. Шестеро пострадавших госпитализированы.
Экипаж сообщил о возгорании на борту после приземления.
Пассажиров эвакуировали.
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