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Пляжи Курортного района Петербурга после наводнения. Видео

Видеокадры пляжей Курортного района Санкт-Петербурга после наводнения

Пляжи Курортного района Петербурга после наводнения. Видео
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В Санкт-Петербурге подтопило пляжи от Сестрорецка до поселка Ушково из-за шторма и резкого подъема уровня воды в Финском заливе, сообщает председатель комитета по благоустройству города Сергей Петриченко в своем телеграм-канале.

Среди затопленных пляжей — «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны», «Белые ночи», «Ласковый», «Чудный», «Комаровский», «Золотой», «Детский».

Утром 4 июля в Петербурге началось первое за 160 лет июльское наводнение.

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Софья Полковникова
пляжи Санкт-Петербург наводнение
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