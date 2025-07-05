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Умер актер из «Зачарованных» Джулиан Макмэхон

Актер из «Зачарованных» Джулиан Макмэхон скончался от рака на 57-м году жизни
Джулиан Макмэхон
Джулиан Макмэхон (Фото: Nip/Tuck TV / Facebook)

Умер 56-летний актер Джулиан Макмэхон, известный по ролям в сериалах «Части тела» и «Зачарованные». Об этом говорится на странице сериала «Части тела» (Nip/Tuck) в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

«Warner Bros. Television скорбит о потере нашего друга Джулиана Макмэхона. Наши мысли с его семьей, друзьями, коллегами и поклонниками», — говорится в сообщении.

Жена актера Келли Макмэхон сообщила изданию Deadline, что ее муж умер от рака. «Мой любимый муж Джулиан Макмэхон мирно ушел из жизни на этой неделе после отважной борьбы с раком», — сказала она.

Variete пишет, что Макмэхон был сыном Билли Макмэхона, премьер-министра Австралии с 1971 по 1972 год.

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Макмэхон родился в Сиднее 27 июля 1968 года. Свою карьеру он начал как модель, а потом стал актером и сыграл главную роль в австралийском сериале 1989 года «Власть и страсть». В 1990-х Макмэхон переехал в Голливуд.

В его фильмографии есть роли в таких фильмах и сериалах, как «Другой мир», «Зачарованные», «Части тела», «ФБР: самые разыскиваемые преступники», «Фантастическая четверка: восстание серебряного серфера».

За роль доктора Кристиана Троя в сериале «Части тела» он был номинирован на «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль на ТВ».

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
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