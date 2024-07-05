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Водитель Tesla погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Один человек погиб и два пострадали в массовом ДТП с Tesla на западе Москвы
По данным ГАИ, водитель Tesla не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Автомобили отбросило в сторону двух других иномарок. Водитель погиб, пострадали две пассажирки

Водитель Tesla погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
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В Москве на Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП с участием автомобиля Tesla и еще трех машин. Водитель электромобиля погиб в результате аварии, сообщила пресс-служба московской Госавтоинспекции (ГАИ).

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Tesla, который не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Toyota. От удара иномарки отбросило на автомобили Chevrolet и LiXiang.

В аварии пострадали две женщины — пассажирки Toyota и Tesla, они получили травмы разной степени тяжести, уточнили в ГАИ.

По информации МЧС, пострадали трое взрослых, их передали врачам. SHOT пишет, что водитель Tesla умер в карете скорой помощи.

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Фото:ТАСС

ДТП произошло около дома № 30 по Кутузовскому проспекту. Движение у места аварии затруднено, сообщил московский Дептранс. В МЧС сообщили, что произошел разлив топлива, на место приезжали пожарные.

Во второй половине дня 5 июля на Москву в несколько волн обрушились ливни с грозой и градом, в отдельных местах, по прогнозам синоптиков, должно было выпасть до 50% месячной нормы осадков. Дептранс рекомендовал водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.
 

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Москва ДТП Tesla Кутузовский проспект
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