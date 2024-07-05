В Курской области глава района погиб при заготовке дров для спецоперации

И.о. главы Советского района Курской области Белых погиб из-за травм, полученных при падении срубленного в ходе заготовки дров «на нужды» спецоперации дерева, заявил врио губернатора региона Смирнов

Сергей Белых (Фото: Администрация Советского района Курской области)

Исполняющий обязанности главы Советского района Курской области Сергей Белых погиб из-за травм, полученных в результате падения дерева в ходе заготовки дров, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

«Сегодня утром во время работ по заготовке дров для нужд СВО (специальной военной операции на Украине. — РБК) недалеко от поселка Кшенский случилось трагическое происшествие. В результате падения срубленного дерева пострадал и.о. главы Советского района Сергей Валентинович Белых. Незамедлительно он был доставлен в районную больницу для оказания помощи. Однако из-за серьезных травм наш коллега скончался», — написал он.

Смирнов выразил соболезнования и обещал оказать помощь семье Белых. Он назвал погибшего «опытным руководителем, сделавшим большой вклад в развитие муниципального образования».

На сайте Советского района Курской области говорится, что его с 2019 года возглавляет Владимир Жилинков. Белых там фигурирует как заместитель главы района по ЖКХ и экономике.