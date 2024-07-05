Эксперты оценили, как долго россияне могут содержать семью не работая

В России с 2010 года в 1,8 раза увеличилось число людей, имеющих накопления, однако по этому показателю страна все еще отстает от США, Германии и Японии. Самыми бережливыми при этом оказались представители старшего поколения

Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Каждому третьему россиянину из тех, кто имеет сбережения, хватило бы средств на проживание всей семьи в течение более чем полугода. По сравнению с 2022 годом доля таких граждан увеличилась с 21 до 32%, причем больше всего их среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, свидетельствуют данные совместного исследования «Яков и Партнёры» и РОМИР (есть у РБК).

Исследование проведено в мае 2024 года на базе лонгитюдной системы РОМИР — социально-измерительной системы, которая позволяет проанализировать «настроения» в обществе в динамическом развитии, с учетом всех особенностей и сегментаций по социально-демографическим характеристикам, стилю жизни, ценностям и другим критериям.

Как следует из исследования, доля россиян, имеющих сбережения, увеличилась на 3 п.п. по сравнению с декабрем 2022 года — до 54%. При этом еще в 2010 году этот показатель был равен всего 30%, то есть за последние годы он вырос в 1,8 раза, отмечают эксперты. Тем не менее Россия по этому показателю все еще отстает от многих развитых и развивающихся стран, в том числе от Японии (83%), Австралии (76%), Германии (70%), Индии (69%) и США (68%). По мнению авторов исследования, такое отставание свидетельствует о значительном потенциале стимулирования сбережений и привлечения капитала от населения в экономику.

Больше всего респондентов, имеющих какие-либо сбережения, по данным исследования, проживают в Дальневосточном (71%), Уральском (54%) и Сибирском (52%) федеральных округах. Меньше всего — в Приволжском (49%), Северо-Западном (48%) и Северо-Кавказском (45%) федеральных округах.

Самыми бережливыми при этом оказались представители старшего поколения (59–78 лет) — накопления есть у 64% респондентов из этой возрастной группы. Для сравнения: у поколения 38–58 лет этот показатель составляет 54%, а у поколения 20–37 лет — лишь у 49%.

Также исследователи выяснили, что вступление в брак стимулирует склонность к сбережениям: 57% замужних/женатых респондентов имеют сбережения против 49% среди холостых. При этом объем накоплений постепенно сокращается по мере увеличения количества детей в семье — более половины респондентов (63%) с тремя и более детьми вообще не имеют никаких сбережений.

Соавтор исследования, директор института «Яков и Партнёры» Елена Кузнецова отметила, что в отличие от прошлого года сегодня популярным способом накопления у россиян являются вклады и накопительные счета в российских банках (56%), а наличные в рублях используют для хранения сбережений менее половины респондентов (48%).

Вместе с тем, как отметила исполнительный директор РОМИР Инна Караева, на фоне роста кредитных ставок в России значительно увеличилось количество респондентов, которые пока не определились, будут ли они использовать в ближайший год различные кредитные инструменты. Активнее всего кредитными инструментами, по ее словам, намерены пользоваться зумеры — респонденты в возрасте 18–19 лет. При этом наиболее высокую предрасположенность к использованию кредитных инструментов демонстрируют респонденты с высоким уровнем дохода. Более трети опрошенных (36%) не собираются в ближайшей перспективе пользоваться кредитами в любом случае.