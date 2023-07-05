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Умер сыгравший герцога Бекингема в «Трех мушкетерах» Алексей Кузнецов

Сыгравший герцога Бекингема в «Трех мушкетерах» Алексей Кузнецов умер на 83-м году жизни
Актер служил в Театре им. Вахтангова более 55 лет, играл в спектаклях «Евгений Онегин» и «Улыбнись нам, Господи». Также снялся более чем в 20 кинолентах
Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Актер и режиссер Алексей Кузнецов умер на 83-м году жизни, сообщил Театр им. Вахтангова, где он работал более 55 лет. Причина его смерти не указывается, о дате и времени прощания в театре пообещали сообщить дополнительно.

Кузнецов исполнил роли герцога Бекингема в трехсерийном фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», Николая Кирсанова в четырехсерийном фильме «Отцы и дети», Сергея Кузнецова в фильме «Зеленый огонек».

В Театре им. Вахтангова он был задействован в спектаклях «Евгений Онегин» (Дмитрий Ларин, отец Татьяны), «Улыбнись нам, Господи» (Рабби Авиэзер), «Стефан Цвейг. Новеллы» (N.N.), а также срежиссировал постановки «Неосторожная актриса» и «Фальшивая нота». Ранее Кузнецов исполнял роли Моцарта в спектакле «Моцарт и Сальери», Клеонта в «Мещанине во дворянстве», Труффальдино в «Принцессе Турандот» и другие. Кроме того, в постановке театра Et Cetera «Дядя Ваня» он сыграл Телегина.

Кузнецов родился в Москве в 1941 году в семье актеров, окончил Театральный институт им. Щукина в 1964 году, после чего сразу стал работать в Театре им. Вахтангова. Его дебют в кино состоялся в 1954 году в фильме «Аттестат зрелости». В Театральном институте им. Щукина был профессором кафедры сценической речи. Удостоен званий заслуженного артиста РСФСР и заслуженного деятеля искусств России, награжден орденом Дружбы.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Театр имени Вахтангова актер «Три мушкетера»

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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