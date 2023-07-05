В Ярославле теплоход врезался в пирс

В Ярославле теплоход с сотней пассажиров врезался в бетонный пирс

Теплоход врезался носом в бетонный пирс. На борту находились около 100 человек, их эвакуируют. СК на транспорте начал доследственную проверку

В Ярославле теплоход «Москва» врезался в пирс, по предварительным данным, пострадали три пассажира, со ссылкой на региональное управление МЧС сообщил портал 76.ru.

Происшествие случилось в 11:30 в районе Твериц (поселок в заволжской части Ярославля). По информации ярославского следственного отдела на транспорте СК, теплоход столкнулся с бетонным пирсом. «Проводится доследственная проверка. Количество и степень повреждений у пассажиров судна устанавливается», — говорится в сообщении.

С теплохода эвакуируют около 100 человек, сообщили ТАСС в областном управлении МЧС. «Людей очень много было на теплоходе, порядка 100 человек. Сейчас они спускаются постепенно с теплохода, их осматривает бригада скорой медицинской помощи», — сказали в нем.

Медики проверяют состояние восьми человек, сообщили агентству в областном депздраве. Еще одного человека доставят в больницу для более широкого осмотра.

Теплоход серьезных повреждений не получил, добавили в региональном управлении МЧС. «Он носом уткнулся в бетонный пирс. Значительных повреждений нет — ни течи, ни пробоин нет», — сказали ТАСС в нем.

В июне на Волге сел на мель круизный теплоход «Павел Бажов», который следовал из Перми в Астрахань. На борту были 186 человек. Менее чем через сутки судно сняли с мели с помощью буксиров.