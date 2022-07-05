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Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 60,16
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Партнерский проект, 16:24
Путин присвоил звание гвардейского 80-му танковому полку из Чебаркуля
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Bloomberg узнал о плане UniCredit уйти из России с возможностью вернуться
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www.adv.rbc.ru
Как стать привлекательным для любого банка: четыре работающих метода
РБК и ВТБ, 16:02
Думе предложили обязать хозяев проводить идентификацию и учет животных
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Sitronics Group показала технологию а-Навигации в рамках Иннопром-2022
Пресс-релиз, 15:53
Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел
Pro, 15:52
Российских лыжников отстранили от соревнований летнего сезона
Спорт, 15:48
Военная операция на Украине. Главное
Политика, 15:41
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире
Совместный проект, 15:39
Борисов исключил перевод всей экономики на нужды армии
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Военная операция на Украине. Онлайн
Политика, 15:34
Футболист сборной России ответил на сообщения о переходе в ЦСКА
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Спорт, 15:31
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www.adv.rbc.ru
Общество
,
05 июл, 14:55
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В Москве выпал град. Видео
В Москве прошел сильный дождь и выпал град. МЧС ранее предупреждало, что до конца дня в городе могут быть ливни, гроза, град и сильный ветер до 22 м/с. Как выглядел выпавший град — в видео РБК.
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