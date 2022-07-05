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Ученые спрогнозировали «идеальный шторм» для ледников Европы летом

Из-за изменения климата ледники в Альпах, считавшиеся «спокойными», теперь ведут себя не так, как раньше, предупредили ученые. В воскресенье из-за обрушения части ледника в Доломитах погибли шесть туристов

Ледники в Альпах становятся все более нестабильными и опасными на фоне изменения климата и повышения температур, этим летом для них может наступить «идеальный шторм», предупреждают ученые, передает Reuters.

В воскресенье в Доломитовых Альпах сошла часть ледника с горы Мармолада (2131 м, самая высокая вершина Доломитов). В результате погибли шесть туристов, восемь получили ранения, часть группы пропала без вести. За день до этого на Мармоладе зафиксировали температурный рекорд — плюс 10 градусов.

«Никто не мог ожидать, что такой ледник как Мармолада отреагирует таким образом, — пояснил Reuters ученый-эколог и гляциолог из Миланского университета Бикокка Джованни Бакколо. — Это своего рода «климатическое ископаемое», такие ледники как Мармолада считаются «спокойными» <...>».

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По словам профессора гляциологии Кембриджского университета Пола Кристофферсена, подобные Мармоладе ледники зависят от отрицательных температур, при которых они сохраняют свою стабильность.

«Однако изменение климата означает появление большего количества талой воды, которая выделяет тепло, которое в свою очередь нагревает лед или, что еще хуже, приподнимает ледник над скалой и вызывает внезапное обрушение», — отметил ученый.

«Есть риск, что лето 2022 года станет «идеальным штормом» для ледников», — подчеркнул Бакколо, упомянув малоснежную зиму и очень жаркое начало лета.

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По словам эксперта, на этом фоне уже может быть недостаточным анализ данных о поведении ледника в том виде, в котором он проводился до сих пор.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
ледники Италия Альпы изменение климата
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