Шесть человек погибли и десять пропали при обрушении ледника с вершины горы в Италии

Шесть человек погибли при обрушении ледника в Италии

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Шесть человек погибли при обрушении вершины ледника на горе Мармолада (2131 м) — самой высокой горе Доломитовых Альп в Италии. Об этом сообщил советник главы региона Венето по вопросам гражданской защиты, передает ANSA.

Туристический отряд должен был пройти по обычному маршруту восхождения на вершину недалеко от верхней станции Пунта-Рокка, сказали спасатели. Однако вершина ледника откололась от Мармолады и вместе с лавиной из снега и камней обрушилась на поднимавшихся туристов.

Обрушение произошло после того, как накануне на горе зафиксировали температурный рекорд — 10 градусов выше нуля, отмечает агентство.

По предварительным данным, помимо погибших еще восемь человек получили ранения, десять пропали без вести. Пострадавших транспортируют в больницы на вертолетах.

В марте этого года незарегистрированная группа туристов попала под лавину на перевале Пушкина в горах Окинского района Бурятии. Погиб один человек.

