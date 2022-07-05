www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Компании
ESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение
?
Да
Выбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Вход
Регистрация
Вход
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 57,18
(+0,83)
Инвестиции, 04 июл, 15:51
Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 55,09
(+1,32)
Инвестиции, 04 июл, 15:51
Бывшие магазины Cropp, Mohito и Reserved в России купила компания из ОАЭ
Бизнес, 00:58
Сайт IKEA перестал работать в день начала онлайн-распродажи
Бизнес, 00:53
Как студенты борются с психологическими проблемами. Инфографика
Общество, 00:30
www.adv.rbc.ru
В Киеве назвали «метафорическими» заявления об установке флага на Змеином
Политика, 00:08
Как российских хоккеистов отправляли в армию и откупали от службы
Спорт, 00:01
Созданное к дню пионерии движение планирует распределять путевки в лагеря
Общество, 00:00
Названы самые популярные районы среди арендаторов жилья в Москве
Недвижимость, 00:00
Экс-глава ВДНХ возглавила Владимиро-Суздальский музей-заповедник
Общество, 04 июл, 23:23
Надаль одержал победу в 350-м матче «Большого шлема»
Спорт, 04 июл, 23:03
Минобороны России заявило о заминированных ВСУ мостах в Сумской области
Политика, 04 июл, 22:41
Директор Института лингвистики РГГУ Игорь Исаев сообщил об увольнении
Общество, 04 июл, 22:41
Зеленский образовал 14 военных администраций в Донбассе
Политика, 04 июл, 22:35
Алиханов не увидел смысла в изменении статуса Калининградской области
Политика, 04 июл, 22:32
В «ОВД-Инфо» сообщили об отмене решения суда о блокировке сайта
Политика, 04 июл, 22:28
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Общество
,
05 июл, 00:30
Поделиться
Поделиться
Вконтакте
Одноклассники
Как студенты борются с психологическими проблемами. Инфографика
Треть студентов в России сталкивались с депрессией. Но большинство из них стараются справиться с ней наедине. Какие еще способы они используют — в инфографике РБК
Треть студентов в России столкнулись с психологическими проблемами
Общество
Авторы
Теги
Мария Вишнякова, Анастасия Санникова, Евгения Кузнецова
студенты
психологическая помощь
Подпишись на VK РБК
Получайте новости быстрее всех
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Материалы по теме
Треть студентов в России столкнулись с психологическими проблемами
Общество
Психологи увидели рост числа жалоб россиян на тревогу
Общество
Глава МЧС оценил психологическое состояние беженцев из ДНР и ЛНР
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»,
1995–2022
. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены
Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter