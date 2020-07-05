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Глава Калмыкии предложил переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте

Бату Хасиков считает, что проспекту надо вернуть прежнее название в честь командира Красной Армии Петра Анацкого. Он подчеркнул, что имя «жулика и пройдохи» нельзя ставить наравне с именем «настоящего героя»
Бату Хасиков
Бату Хасиков (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте и присвоить ему имя командира Красной Армии Петра Анацкого. Об этом Хасиков сказал в видеообращении к 100-летию автономии республики.

«В этот праздничный день я считаю необходимым предпринять все меры для возврата имени по-настоящему народного героя Петра Анацкого проспекту, который раньше назывался в его честь. Нельзя имя вымышленного персонажа, ставшего синонимом обаятельного, но все-таки жулика, пройдохи, ставить наравне с именем человека из плоти и крови, настоящего героя, отдавшего свою жизнь ради всех нас. <...> С Остапом Бендером нам как-то не по пути», — отметил Хасиков.

Он также призвал жителей проспекта поддержать эту инициативу.

По словам главы республики, в истории Калмыкии, есть герои, чей подвиг не оценен в полной мере. «Они остались только в памяти народа, воспоминаниях родных, близких, соседей, друзей, и в угоду чье-то прихоти их подвиг подвергся незаслуженному забвению», — добавил он.

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Он назвал Анацкого, полного Георгиевского кавалера, погибшего в 1918 году, человеком исключительной смелости и доблести.

Проспект, о котором идет речь, получил название в честь Остапа Бендера в 1998 году, до этого он был назван по имени Анацкого.

Ранее местные общественные организации уже просили власти переименовать проспект. В частности, с такой просьбой обращалось калмыцкое отделение Общероссийского народного фронта в 2015 году.

Проспект Остапа Бендера одним концом упирается в центральную в Элисте улицу Ленина, другим — в общественно-деловой, культурный и жилой комплекс «Город Шахмат».

Автор: Мария Лисицына
Теги: Элиста, Калмыкия, проспект
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