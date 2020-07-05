Глава Калмыкии предложил переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте

Бату Хасиков считает, что проспекту надо вернуть прежнее название в честь командира Красной Армии Петра Анацкого. Он подчеркнул, что имя «жулика и пройдохи» нельзя ставить наравне с именем «настоящего героя»

Бату Хасиков (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте и присвоить ему имя командира Красной Армии Петра Анацкого. Об этом Хасиков сказал в видеообращении к 100-летию автономии республики.

«В этот праздничный день я считаю необходимым предпринять все меры для возврата имени по-настоящему народного героя Петра Анацкого проспекту, который раньше назывался в его честь. Нельзя имя вымышленного персонажа, ставшего синонимом обаятельного, но все-таки жулика, пройдохи, ставить наравне с именем человека из плоти и крови, настоящего героя, отдавшего свою жизнь ради всех нас. <...> С Остапом Бендером нам как-то не по пути», — отметил Хасиков.

Он также призвал жителей проспекта поддержать эту инициативу.

По словам главы республики, в истории Калмыкии, есть герои, чей подвиг не оценен в полной мере. «Они остались только в памяти народа, воспоминаниях родных, близких, соседей, друзей, и в угоду чье-то прихоти их подвиг подвергся незаслуженному забвению», — добавил он.