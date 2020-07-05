Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило 6 млн человек

Россия входит в число мировых лидеров по показателю выздоровления пациентов от коронавируса, находясь на третьей позиции. Больше всего людей выздоровело в Бразилии — почти 1 млн человек

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило отметку в 6 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику по заболеваемости и смертности от COVID-19.

По данным на 12:05 мск, число вылечившихся от коронавируса составляет 6 069 961 человек. Больше всего выздоровевших зафиксировано в Бразилии (почти 991 тыс.), США (894 тыс.), России (450 тыс.), Индии (409 тыс.) и Чили (257 тыс.).

В странах — лидерах списка по числу выздоровевших было выявлено наибольшее число случаев заражения COVID-19. В частности, на долю США приходится почти четверть от всех случаев инфицирования в мире — 2 839 917. В Бразилии выявили более 1,5 млн заболевших, в России — 680 тыс., в Индии — 673 тыс., в Чили — 291 тыс.