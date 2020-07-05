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Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило 6 млн человек

Россия входит в число мировых лидеров по показателю выздоровления пациентов от коронавируса, находясь на третьей позиции. Больше всего людей выздоровело в Бразилии — почти 1 млн человек
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило отметку в 6 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику по заболеваемости и смертности от COVID-19.

По данным на 12:05 мск, число вылечившихся от коронавируса составляет 6 069 961 человек. Больше всего выздоровевших зафиксировано в Бразилии (почти 991 тыс.), США (894 тыс.), России (450 тыс.), Индии (409 тыс.) и Чили (257 тыс.).

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В странах — лидерах списка по числу выздоровевших было выявлено наибольшее число случаев заражения COVID-19. В частности, на долю США приходится почти четверть от всех случаев инфицирования в мире — 2 839 917. В Бразилии выявили более 1,5 млн заболевших, в России — 680 тыс., в Индии — 673 тыс., в Чили — 291 тыс.

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По данным университета, всего в мире заразились коронавирусом 11 279 465 человек. Число жертв инфекции составляет 531 056. Больше всего летальных исходов зафиксировано в США — 129,6 тыс. Следом идут Бразилия (64,2 тыс.), Великобритания (44,2 тыс.), Италия (34,8 тыс.), Мексика (30,3 тыс.), Франция (29,8 тыс.) и Испания (28,3 тыс.). Россия по числу жертв находится на 11-м месте в мире. По данным университета, здесь скончались 10 145 человек. По последним данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в стране от COVID-19 умерли 10 161 человек.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, мир
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