Суд заочно приговорил экс-главу «Тольяттиазота» к девяти годам колонии

Владимира Махлая признали виновным в организации преступного сообщества, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Ущерб оценили в 85 млрд руб.

Владимир Махлай (Фото: Сергей Воронин / «Коммерсантъ»)

Суд в Тольятти заочно приговорил экс-руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщает ТАСС. Другие экс-руководители компании Сергей Махлай и Евгений Королев получили девять и восемь с половиной лет соответственно. Владелец и директор швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Андреас Циви и Беат Рупрехт получили девять и восемь с половиной лет лишения свободы. Кроме того, суд назначил каждому из подсудимых штраф в размере 900 тыс. руб. Все фигуранты дела находятся за пределами России.

По версии следствия, преступное сообщество было создано в Тольятти в 1997 году, его возглавлял Махлай. В 2002–2004 годах остальные фигуранты (всего 12 человек) вошли в состав уже созданной группы и решили завладеть имуществом «Тольяттиазота» и других лиц.

В «Тольяттиазоте» несколько лет продолжается конфликт между акционерами. В 2008 году «Уралхим» Дмитрия Мазепина приобрел почти 10% предприятия у «Реновы». А в 2012 году по заявлению «Уралхима» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантами которого стали Владимир Махлай и его сын Сергей. Они были заочно арестованы и находятся в международном розыске.

По версии следствия, в течение нескольких лет «Тольяттиазот» экспортировал аммиак и карбамид через компании Ameropa и Nitrochem Distribution (принадлежал Эндрю Циви, сыну партнера Владимира Махлая Феликса Циви). В итоге «Тольяттиазоту» был нанесен ущерб на сумму не менее 85 млрд руб.