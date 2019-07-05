«Роскачество» предупредило об опасности фиксаторов для перевозки детей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,58 +0,10 EUR Бирж. 71,64 +0,02 Brent 63,11 -0,74% USD Нал. 63,89 63,16 EUR Нал. 72,12 71,28 USD ЦБ 63,40 -0,09 EUR ЦБ 71,54 -0,06 EUR/USD 1,1270 -0,0022 BTC/USD Бирж. 10 879,00 -294,00 IMOEX 2 846,92 +0,15% RTSI 1 410,61 -0,07% DJIA 26 966,00 +0,67% Nasdaq 8 170,23 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
АФК Система ₽20 (+79,48%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Netflix $470 (+23,12%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Северсталь ₽1 206,41 (+13,28%) прогноз Атон к 04.07.20
Газпром ₽280 (+9,65%) прогноз Фридом Финанс к 01.07.20
АФК Система ₽20 (+79,48%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Netflix $470 (+23,12%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Северсталь ₽1 206,41 (+13,28%) прогноз Атон к 04.07.20
Газпром ₽280 (+9,65%) прогноз Фридом Финанс к 01.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 63,4 (-0,09) Quote, 04 июл, 15:56
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 71,54 (-0,06) Quote, 04 июл, 15:56
«Татнефть» купила у финской Neste сеть из 75 АЗС и терминал в Петербурге Бизнес, 10:31 Мера кредитного риска: что может помочь росту российской экономики Мнение, 10:29 Минобороны показало видео перехвата самолета-разведчика США силами ПВО Политика, 10:24 Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением Общество, 10:19 Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать РБК и ВТБ, 10:18 Роструд объяснил порядок оплаты труда работающих за отпускников Общество, 10:04 Выданного Черногорией экс-банкира поместили в спецблок «Бутырки» Общество, 10:00 Попов ответил на обвинения во взятке при выборе места для Олимпиады-2016 Спорт, 09:57 Не лучшие ожидания: россияне стали хуже покупать новые машины Авто, 09:52 В Афганистане при атаке на рынок погибли четыре человека Общество, 09:48 Будапешт в формате «сторис»: жизнь, крастота, герои и вещи РБК и ОТП Банк, 09:48 Как маршруты бизнес-джетов сливают тайные сделки — Bloomberg Pro, 09:45 СМИ сообщили о возможности поднять пенсию до 56% заработка Общество, 09:40 В России упростили порядок нотариального ведения наследственных дел Финансы, 09:32
Общество ,  
0 
«Роскачество» предупредило об опасности фиксаторов для перевозки детей

Для перевозки детей в автомобилях нужно выбирать специальные детские автокресла, а не фиксаторы, треугольники, адаптеры или другие типы приспособлений. Об этом родителей предупреждает «Роскачество», передает «РИА Новости».

«Несмотря на то что их использование не допускается ПДД, альтернативные автокреслам устройства все же пользуются популярностью среди потребителей: многие родители до сих пор пребывают в уверенности, что подобные приспособления способны защитить ребенка», — отмечается в сообщении.

Испытания, проводившиеся в иностранных и отечественных лабораториях, показали, что альтернативные устройства не просто бесполезны в случае реальной аварии, но еще и опасны для детей, сообщила организация.

«Роскачество» также подчеркивает, что подбирать кресло нужно по возрасту, росту и весу ребенка, а детей до семи лет нужно перевозить исключительно в специальных креслах, зафиксированных либо с помощью креплений ISOFIX (International Standards Organisation FIX — система крепления детского автокресла, разработанная Международной организацией по стандартизации), либо штатными ремнями безопасности.

Автокресла для детей в возрасте до полутора лет рекомендуется ставить против хода движения, так как это самое безопасное положение. Если кресло установлено на переднем сидении, необходимо отключать подушку безопасности.

Детей старше семи лет можно можно пристегивать штатными ремнями безопасности на заднем сиденьи, но ориентироваться лучше не на возраст, а на рост — от 150 см. Если ребенок ниже, верхняя лямка ремня безопасности проходит по шее ребенка, что опасно.

Теги: автокресла, дети, автомобиль
Материалы по теме
Матвиенко заявила об опасном для детей «яде античеловечности» в интернете
Общество
Медведев сообщил о повышении пособий на детей до ₽10 тыс.
Общество
Путин объяснил свою вежливость детством в ленинградском дворе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter