«Роскачество» предупредило об опасности фиксаторов для перевозки детей

Для перевозки детей в автомобилях нужно выбирать специальные детские автокресла, а не фиксаторы, треугольники, адаптеры или другие типы приспособлений. Об этом родителей предупреждает «Роскачество», передает «РИА Новости».

«Несмотря на то что их использование не допускается ПДД, альтернативные автокреслам устройства все же пользуются популярностью среди потребителей: многие родители до сих пор пребывают в уверенности, что подобные приспособления способны защитить ребенка», — отмечается в сообщении.

Испытания, проводившиеся в иностранных и отечественных лабораториях, показали, что альтернативные устройства не просто бесполезны в случае реальной аварии, но еще и опасны для детей, сообщила организация.

«Роскачество» также подчеркивает, что подбирать кресло нужно по возрасту, росту и весу ребенка, а детей до семи лет нужно перевозить исключительно в специальных креслах, зафиксированных либо с помощью креплений ISOFIX (International Standards Organisation FIX — система крепления детского автокресла, разработанная Международной организацией по стандартизации), либо штатными ремнями безопасности.

Автокресла для детей в возрасте до полутора лет рекомендуется ставить против хода движения, так как это самое безопасное положение. Если кресло установлено на переднем сидении, необходимо отключать подушку безопасности.