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Продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» заподозрили в отмывании денег

Малайзия обвинила одного из продюсеров фильма «Волк с Уолл-стрит» и пасынка бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака в отмывании денег, сообщает Reuters.

Риза Азиз (Фото: Vincent Thian / AP)

Риза Азиз, соучредитель голливудской продюсерской компании Red Granite Pictures, был обвинен в пяти эпизодах преступлений на общую сумму $248 млн. По версии следствия, его продюсерская компания профинансировала три фильма, используя средства, которые, как они подозревают, были украдены у государственного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Каждый из эпизодов грозит ему штрафом до 5 млн ринггитов (около $1,2 млн) и тюремным сроком до пяти лет.

Риза Азиз свою вину отрицает. Суд обязал его сдать паспорт и выпустил под залог в 1 млн ринггитов.

Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку в мае прошлого года предъявили обвинения в коррупции и хищении средства через государственный инвестиционный фонд 1Malaysia Development Berhad. Дело, связанное с 1MDB о предполагаемом отмывании денег и взяточничестве расследуется по меньшей мере шестью странами, включая Сингапур, Швейцарию и США.

Как сообщал ранее Reuters, Минюст США заявил в гражданских исках, что более $4,5 млрд из 1MDB были отмыты через сложную сеть транзакций и подставных компаний с 2009 по 2014 год. Азиз не признал себя виновным и отрицает правонарушения.

Теги: продюсер, Фильм
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