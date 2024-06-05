В порту Таллина прогремел взрыв
Днем на севере Таллина прогремел сильный взрыв, сообщила пресс-служба спасательного департамента Эстонии.
По предварительной информации, загорелся резервуар с авиационным топливом в порту рядом с улицей Нылва. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Сийма Палу, пожар начался на крыше нефтяной цистерны.
На место происшествия прибыли семь профессиональных спасательных бригад и три подразделения добровольцев, уточнил портал Postimees. Из-за опасности повторения взрыва людям, проживающим по улице, пришло SMS от экстренных служб с просьбой закрыть окна и остаться дома.
Пожар тушат с помощью морской воды и пены, возгорание удалось потушить. В результате взрыва пострадал один работник порта, его госпитализировали. На улице Нылва перекрыли движение.
Палу отметил, что сам резервуар цел и огонь не распространился на соседние цистерны.
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