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В порту Таллина прогремел взрыв

В порту Таллина взорвался контейнер с авиатопливом
Взрыв произошел в порту. По данным Спасательного департамента, пожар начался на крыше нефтяной цистерны

В порту Таллина прогремел взрыв
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Днем на севере Таллина прогремел сильный взрыв, сообщила пресс-служба спасательного департамента Эстонии.

По предварительной информации, загорелся резервуар с авиационным топливом в порту рядом с улицей Нылва. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Сийма Палу, пожар начался на крыше нефтяной цистерны.

На место происшествия прибыли семь профессиональных спасательных бригад и три подразделения добровольцев, уточнил портал Postimees. Из-за опасности повторения взрыва людям, проживающим по улице, пришло SMS от экстренных служб с просьбой закрыть окна и остаться дома.

Пожар тушат с помощью морской воды и пены, возгорание удалось потушить. В результате взрыва пострадал один работник порта, его госпитализировали. На улице Нылва перекрыли движение.

Палу отметил, что сам резервуар цел и огонь не распространился на соседние цистерны.

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