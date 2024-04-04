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Суд избрал меру пресечения профессору РАНХиГС по делу о взятке

Суд избрал меру пресечения профессору РАНХиГС Телюкиной по делу о взятке
Марина Телюкина (в центре)
Марина Телюкина (в центре) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Таганский районный суд Москвы избрал меру пресечения профессору РАНХиГС Марине Телюкиной в виде запрета определенных действий по статье о взятке, сообщила пресс-служба столичных судов в телеграм-канале.

«В отношении Телюкиной Марины Викторовны избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком на один месяц 30 суток, то есть до 3 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

Профессора подозревают в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290) Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 12 лет.

Из карточки дела на сайте суда следует, что обвинение запрашивало для профессора заключение под домашний арест, однако суд отклонил ходатайство.

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Телюкина — доктор юридический наук, сотрудник кафедры правоведения и практической юриспруденции Института права и национальной безопасности РАНХиГС.

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Таганский суд Москвы РАНХиГС взятка профессор
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