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Военная операция на Украине ,  
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Сержанта осудили на 23 года за подрыв сослуживцев гранатой

Сержанта, подорвавшего семь сослуживцев гранатой, приговорили к 23 годам
Сюжет
Военная операция на Украине
По версии следствия, он бросил гранату в спальню, где находились военнослужащие. В комнате сдетонировали баллоны с газом, погибли семь человек

Виновника взрыва в казарме в Белгородской области, в котором погибло семь человек, осудили на 23 года строгого режима, сообщила пресс-секретарь второго Западного окружного западного суда. Мобилизованному младшему сержанту Дмитрию Лобовикову также назначили штраф в размере 70 тыс. руб. и лишили воинского звания.

О том, что присяжные признали его виновным в гибели сослуживцев в середине мая писал «Коммерсантъ». Во время преступления младший сержант исполнял обязанности командира взвода.

Военные следственные органы Следственного комитета вменили Лобовикову убийство двух и более лиц, покушение на убийство, причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью, умышленное уничтожение и повреждение имущества, а также незаконное хранение взрывных устройств (ч. 1 ст. 105, ст. 30 и ч. 2 ст. 105, ст. 112, ст. 115, ч. 2 ст. 167 и ч. 1 ст. 222.1 УК). Ему грозил пожизненный срок. Фигурант ранее частично признал вину.

Бросившего гранату сержанта признали виновным в гибели семи сослуживцев
Общество

По версии следствия, в 2023 году после празднования Старого Нового года 14 января он пьяным решил отчитать подчиненных. Лобовиков достал из кармана гранату РГД-5 и выдернул из нее кольцо. Он предложил одному из солдат вставить его на место. Военный ответил, что не знает, как это сделать.

После этого Лобовиков бросил гранату в спальню, где находились военные из другого взвода. В комнате сдетонировали баллоны с газом. В результате взрыва погибли семь человек, еще десять военных получили ранения и ожоги.

Защита говорила, что преступление было совершено непреднамеренно. По ее версии, Лобовиков нашел в коридоре гранату, кольцо в которой было не закреплено, и собирался вынести ее на улицу. Но по дороге он потерял сознание и уронил гранату, в результате она закатилась в спальню и взорвалась.

Военный прокурор ранее говорил, что подсудимый и его подчиненные участвовали в военной операции. Воинскую часть вывели на пополнение в Белгородскую область в конце 2022 года, писал «Коммерсантъ».

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