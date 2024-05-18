Бросившего гранату сержанта признали виновным в гибели семи сослуживцев
Присяжные Второго Западного окружного военного суда признали виновным сержанта Дмитрия Лобовикова, который бросил гранату в спальню военнослужащих, в результате чего семь из них погибли. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
Лобовикову вменили убийство двух и более лиц, покушение на убийство, причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью, умышленное уничтожение и повреждение имущества, а также незаконное хранение взрывных устройств (ч. 1 ст. 105, ст. 30 и ч. 2 ст. 105, ст. 112, ст. 115, ч. 2 ст. 167 и ч. 1 ст. 222.1 УК). Ему грозит пожизненный срок.
В момент совершения преступления Лобовиков исполнял обязанности командира взвода. Следствие утверждает, что в 2023 году, после празднования Старого Нового года 14 января, он пьяным решил отчитать подчиненных. Сержант достал из кармана гранату РГД-5 и выдернул из нее кольцо, предложив одному из солдат вставить его на место. Тот ответил, что не знает, как это сделать.
Тогда Лобовиков бросил гранату РГД-5 в спальное помещение, где отдыхали служащие другого взвода, от нее сдетонировали баллоны с горючим газом.
Помимо семерых погибших еще десять человек получили ранения.
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