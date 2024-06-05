Последний рывок: в Москве завершают создание нового кластера «Бауманки»

Строительство передового кампуса МГТУ имени Н.Э. Баумана близится к завершению. Первые студенты смогут заселиться в новое общежитие уже в новом учебном году

Фото: пресс-служба Департамента строительства Москвы

В апреле 2024 года на берегу Яузы завершили строительство двух многофункциональных корпусов для студентов МГТУ имени Н.Э. Баумана — семиэтажного «Спектра» и высотной «Стрелы» на 29 этажей. Суммарно в них оборудовано 620 жилых блоков, включая специальные для маломобильных учащихся. Каждый блок рассчитан на проживание четырех человек, в нем есть отдельная кухня. Площадь каждого такого блока составляет порядка 40 кв. м, а высота потолков жилой комнаты — 2,7 м.

Получается, что новый комплекс сможет вместить свыше 2 тыс. учащихся. Но комплекс не ограничен только лишь жилыми зонами. Внутри будущих ученых ждут коворкинги, столовая, модульные зоны неформального общения, центр информации, залы самоподготовки и групповых занятий и центр здоровья.

В жилых корпусах выполнено современное крупноформатное остекление. Из некоторых комнат общежития открывается вид на Лефортовский парк, а из окон верхних этажей корпуса 2б виден строящийся сейчас центральный кластер и другие объекты кампуса. Помимо продуманного функционала зданий, тщательно проработана и концептуальная система благоустройства.

Фото: пресс-служба Департамента строительства Москвы

Прилегающая территория — это единое пешеходное пространство, наполненное разнообразными по своему функционалу зонами: площадка с амфитеатром и сценой с навесом, позволяющая проводить творческие вечера, лекции и даже концерты и фестивали. Организованы специальные пространства для тихого отдыха, где будущие ученые смогут уединиться и почитать книгу.

Совокупная площадь двух новых корпусов достигает 60 тыс. кв. м. Но это лишь около трети от всего проекта комплексного развития территории «Бауманки». Последние три года в Басманном районе Москвы по обе стороны Яузы идет масштабная работа по созданию нового научно-исследовательского кластера. Речь идет о строительстве или реконструкции 14 зданий суммарной площадью 170 тыс. кв. м.

По состоянию на конец мая 2024 года столичные власти оценивают общую готовность всего проекта в 90%. По сути, ввести в строй остается два крупных объекта — центральный кластер и «Квантум-парк» — последний готов уже на 93%.

«В «Квантум-парке» разместят высокоточное и высокочувствительное оборудование для разных лабораторий. Сейчас в корпусе приступили к устройству «плавающих» полов. В одном из семи помещений, где предусмотрена такая конструктивная особенность, уже выполнено бетонирование плиты с виброизоляторами и проведены работы по ее подъему для испытания потенциальных вибраций. Всего будет использовано 257 небольших элементов из стали высотой 350 мм каждый. Подобный механизм снизит динамическое воздействие от виброактивного оборудования, обеспечит комфортные условия для работы ученых, аспирантов и студентов, а также защитит чувствительную к внешним воздействиям технику, предназначенную для сложных научных исследований. Такие механизмы произведены в России специально для «Квантум-парка», — сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В «Квантум-парке» появятся комплекс лабораторий, коворкинг для студентов, офисные и административные помещения, учебные аудитории и конференц-зал.

«Ведется благоустройство прилегающей к зданию «Квантум-парка» территории. Эти работы выполнены почти на 50%, продолжается укладка гранитной плитки, установка малых архитектурных форм. Завершается устройство лестницы для доступа к научному кластеру со стороны 2-й Бауманской улицы», — отмечает руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Фото: пресс-служба Департамента строительства Москвы

По оценке ректора «Бауманки» Михаила Гордина, проект по обновлению инфраструктуры одного из главных технических вузов России важен с точки зрения подготовки высококвалифицированных кадров для экономики страны и позволит университету принять в полтора раза больше российских и иностранных абитуриентов. «Наша задача — выпускать целые инженерные команды, которые готовы сразу включиться в решение сложных задач. Основная область нашей деятельности — космос, оборонные технологии, биомедицинская техника, робототехника. Мы также начинаем активно участвовать в фотонике, квантовых вычислениях, флюидных технологиях», — рассказал Гордин.

Что уже построено в кампусе «Бауманки»

В конце 2023 года в эксплуатацию были сданы два функциональных объекта. Это исследовательский центр и многофункциональный библиотечный корпус. В первом начнет функционировать передовая инженерная школа «Системная инженерия ракетно-космической отрасли», где будут готовить специалистов для решения прорывных задач в ракетно-космической отрасли и реализовывать проекты для высокотехнологичных компаний. Библиотечный корпус — бывшая химическая лаборатория, историческое здание XIX века — превращен в современный мультимедиацентр с коворкингом и открытым доступом к книжному фонду. Здесь также есть учебные аудитории для проведения лекций и лаборатории от IT-компаний из числа партнеров вуза.

За период 2022–2023 годов строительные работы были завершены на четырех объектах научно-исследовательского кластера МГТУ имени Н.Э. Баумана:

инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем,

многофункциональный научно-образовательный корпус,

центр биомедицинских систем и технологий,

Дворец технологий МГТУ.

В последнем работают управление аспирантуры, ученый совет, профессорский клуб и клуб выпускников. Как становится понятно из названия, это здание предназначено также для проведения научно-образовательных форумов в торжественной атмосфере.

«Дворец технологий — это [действительно] бывший дворец. Затем здесь какое-то время находился российский сенат, потом кадетское училище. Сегодня это действительно дворец, в котором можно будет проводить образовательные, научные и другие мероприятия», — подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.

В центре биомедицинских систем будут вестись исследования в области инженерии и наук о жизни, испытаний биоматериалов, телемедицины, робототехники и другие. Учебный процесс в центре начался уже в сентябре 2023 года.

Что еще появится

В планах столичных строителей уже в июне завершить строительство «Квантум-парка» и пяти корпусов центрального кластера, рассказал в середине апреля мэр Москвы. Как сообщил глава депстроя Рафик Загрутдинов, «Квантум-парк» имеет общую площадь почти 14 тыс. кв. м. Там предусмотрены коворкинги, выставочные зоны, пространства для экспонирования научных разработок.

Фото: пресс-служба Департамента строительства Москвы

Центральный кластер будет состоять из пяти зданий. С учетом объединяющего их стилобата общая площадь его составит 60 тыс. кв. м, сообщил Загрутдинов. «Проектом предусмотрена единая стилистика фасадных решений для всех пяти корпусов, — продолжил он. — Интересные геометрические формы создадут динамичный и запоминающийся образ объекта».

Наполнение центральный кластер получит в виде инновационного хаба, кластера цифровой информации, федерального испытательного центра МГТУ имени Н.Э. Баумана и других помещений под решение инновационных задач.

В апреле начался подъем и установка купольной конструкции кластера, конструкция весит порядка 100 т, она будет возвышаться на 40 м над землей. Эксперты обещают, что конструкция кровли выдержит любое влияние климата. Сам объект станет значимым не только для учащихся и будущих ученых, но и для города — территория центрального кластера будет открытой и доступной для посещения горожанам и туристам.