Роспотребнадзор начал изымать сидр после смертей в Ульяновской области

Сотрудники Роспотребнадзора изымут продукцию из оборота после случаев отравления, по предварительным данным, сидром «Мистер Сидр», приобретенным в магазинах «Территория пива». Восемь из 14 отравившихся умерли

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Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области начало расследование случаев отравления сидром «Мистер Сидр» в регионе и намерено изъять продукцию из оборота.

По предварительной информации, отравление наступило после употребление «Мистер Сидра», изготовленного в Самарской области и приобретенного в магазинах «Территория пива» в Ульяновской области.

Всего было зарегистрировано 14 случаев отравления в Дмитровграде и Ульяновске, восемь из которых закончились летальным исходом. В Роспотребнадзоре рекомендовали не употреблять эту продукцию до окончания расследования.

Ранее региональное управление СК завело дело по ч. 3 ст. 238 УК России (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, которые привели по неосторожности к смерти двух или более людей).

Ход расследования контролирует прокуратура Ульяновской области.

По данным следователей, нескольких человек в Димитровграде в период с 3 по 4 июня доставили в больницу с отравлением неустановленным веществом. Предварительно, умершие выпили сидр, купленный в магазинах города «Территория пива».

Телеграм-канал Shot уточнил, что среди погибших — жители Димитровграда и Ульяновска в возрасте от 29 до 53 лет. Шесть человек находятся в реанимации, в том числе 16-летняя девушка.

Портал 73online со ссылкой на источник сообщил, что попавшая в реанимацию девушка-подросток была сиротой и проживала с 25-летней сестрой. Предварительно установлено, что они вместе пили алкоголь, старшая сестра от отравления скончалась. По данным портала, 16-летняя девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Администрация Димитровграда призвала «не покупать нигде в торговых сетях спиртные напитки, в первую очередь — яблочный сидр», и не употреблять их.

Издание «Ульяновск» передало, что сидр в торговые точки поставили в июне представители компании «Корс» (Тольятти). Напиток изготовили в самарском поселке Винтай. По одной из версий, в его составе вместо этилового спирта мог содержаться смертельно опасный для человека метанол.