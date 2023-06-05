В Красноярске произошел пожар в здании ГИБДД

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В Красноярске в здании на улице Маерчака произошел пожар. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Информация о пожаре в нежилом здании поступила в МЧС в начале третьего ночи. На место выехали силы и средства пожарно-спасательного гарнизона.

«По прибытии было установлено, что идет дым из окон второго этажа здания, готовится звено газо-дымозащитной службы для поиска очага пожара и проверки наличия людей. Было плотное задымление на втором, третьем этажах», — уточнили в главке.

Возгорание удалось ликвидировать в 03:38 по красноярскому времени (23:38 мск). В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

По данным источников телеграм-канала Baza, пожарная сигнализация не сработала и о возгорании стало известно лишь спустя полчаса, когда огонь начал выбиваться из окон наружу. В результате отдел сгорел полностью — с техникой и документацией.

Местный портал Gornovosti сообщил, что сгорело регистрационное отделение № 1 МРЭО ГИБДД МУ МВД на улице Маерчака, 53г.

В ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что «по техническим причинам» регистрационное отделение № 1 МРЭО ГИБДД «Красноярское», расположенное по адресу: Красноярск, ул. Маерчака, 53г, временно не будет осуществлять прием граждан.

Для предоставления услуги по регистрации автомототранспорта и автомобильных прицепов и услуги по обмену и выдаче водительских удостоверений необходимо обращаться в другие регистрационные отделения.