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В Китае в результате обвала горной породы погибли 19 человек

На юго-западе Китая в результате обвала горной породы погибли 19 человек

Обвал горной породы в городе Лэшань (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) привел к гибели 19 человек, еще пять пострадали, сообщает Thethaiger со ссылкой на заявление властей.

Обвал произошел в воскресенье на территории лесхоза в районе Цзинькоухэ городского округа Лэшань около 06:00 по местному времени (01:00 мск). После инцидента на место оперативно прибыли спасатели и спецтехника.

«По состоянию на 20:00 (15:00 мск) 4 числа поисково-спасательные работы завершены, в результате горного обвала 19 человек погибли и 5 получили легкие ранения», — говорится в заявлении.

Накануне агентство ANSA со ссылкой на спасателей сообщало, что по меньшей мере 15 человек числятся пропавшими без вести после обвала на леднике Мармолада в Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии.

Причиной обвала массивного куска ледника, которому ученые предрекали полное исчезновение через 10 лет, стали высокие температуры — 10 градусов Цельсия на высоте около 3 тыс. метров. Техникам из альпийской группы спасения удалось установить, что ледяная масса, оторвавшись, двигалась со скоростью до 300 км/ч. При таких условиях найти кого-то в живых представляется маловероятным, отмечали спасатели.

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