Суд отказался арестовать замгендиректора крупной регистраторской компании

Ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя генерального директора АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Михаила Недельского суд оставил без удовлетворения, сообщает ТАСС. Недельского обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

«Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об оставлении без удовлетворения ходатайства следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Недельского М. Н.», — сказала агентству пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Недельский был освобожден в зале суда, добавила она.

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